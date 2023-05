GATINEAU, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le personnel de Service Canada continue de travailler fort pour améliorer les services offerts aux Canadiens en instaurant de nouvelles mesures pour optimiser la prestation des services de passeport.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé que le Centre Service Canada de Prince George, en Colombie-Britannique, a été désigné comme lieu de retrait des passeports. Ce lieu s'ajoute aux 13 autres endroits au pays qui ont été annoncés l'automne dernier.

Contrairement aux Centres Service Canada réguliers qui offrent un service de passeport en 20 jours, ces 14 emplacements offrent un service en 10 jours qui permet aux Canadiens de demander un passeport et d'aller le chercher dans les 10 jours ouvrables ou de le recevoir par la poste (délai postal non inclus). Les personnes qui ont besoin de leur passeport dans un délai de moins de 10 jours ouvrables devront se rendre dans un bureau des passeports offrant un service de retrait express ou urgent.

À compter d'aujourd'hui, les Canadiens peuvent demander et obtenir leur passeport dans les 14 Centres Service Canada suivants :

L'augmentation du nombre de lieux de retrait du passeport en 10 jours aide à rendre les services de passeport plus accessibles à tous les Canadiens, l'objectif final étant d'offrir le service dans un rayon de 50 km du domicile du demandeur.

Citation

« Service Canada s'engage à améliorer constamment la qualité, l'accessibilité et la rapidité des services. Nous continuerons d'étendre à l'échelle du pays le réseau des Centres Service Canada qui offrent un service de retrait des passeports en 10 jours, ce qui permettra à tous les Canadiens d'obtenir leur passeport à un endroit plus proche de chez eux. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Au cours de l'exercice 2022-2023, Service Canada a délivré 3,35 millions de passeports.

Il est prévu que durant l'exercice 2023-2024, entre 4,3 et 4,9 millions de passeports seront délivrés.

Depuis le lancement de ce service, le 15 août 2022, les 13 Centres Service Canada offrant un service de passeport en 10 jours ont traité plus de 85 000 demandes de passeport.

La norme de service pour la présentation de la demande et le retrait en personne dans les bureaux spécialisés des passeports est de 10 jours ouvrables. Dans le cas des demandes envoyées par la poste et des demandes soumises aux Centres Service Canada, la norme de service est de 20 jours ouvrables. L'objectif de rendement fixé pour les demandes est que 90 % des demandes complètes soient traitées conformément à ces normes de service.

Les statistiques sur le Programme de passeport sont publiées en ligne, et toutes les données sont mises à jour chaque semaine.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Philippe-Alexandre Langlois, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]