OTTAWA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de la nomination de Suzanne Gouin, M.B.A., IAS.A, au poste de présidente du Conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada pour un mandat de cinq ans. Madame Gouin a d'abord été nommée à ce poste par le gouvernement du Canada le 29 août 2017.

Diplômée en sciences politiques de l'Université Concordia, madame Gouin détient une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de la Ivey School of Business de l'Université Western. Elle a obtenu un diplôme du Programme de perfectionnement des administrateurs de l'Institut des administrateurs de sociétés et détient la certification IAS.A.

Madame Gouin est une cadre supérieure accomplie dans les domaines des médias et des télécommunications. Elle se passionne pour la transformation des grandes organisations, y compris la transformation numérique, et possède une riche expérience à cet égard. Ce renouvellement lui permettra de continuer à mettre l'accent sur les priorités stratégiques de l'Agence, ainsi que sur la continuité d'un leadership solide pendant cette période sans précédent. Madame Gouin est membre du conseil d'administration de la Fondation du Grand Montréal depuis 2016 ainsi que du conseil d'administration d'Hydro Québec depuis 2008, en plus de siéger actuellement à divers comités consultatifs nationaux.

Le Conseil de direction de l'Agence est chargé de superviser l'organisation et l'administration de l'Agence ainsi que la gestion de ses ressources, de ses services, de ses biens, de son personnel et de ses contrats. Le Conseil apporte aux activités de l'Agence une perspective stratégique axée sur l'avenir et favorise une saine gestion ainsi que la prestation de services de qualité. La ministre du Revenu national demeure pleinement responsable de toutes les activités de l'Agence devant le Parlement et les citoyens canadiens.

Citation

« Madame Gouin est une dirigeante exemplaire qui excelle dans le domaine des médias et représente avec brio sa communauté au sein de différents conseils. Elle mettra sa vaste expérience au profit de l'Agence du revenu du Canada, et je suis convaincue du leadership dont elle continuera à faire preuve. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

Faits en bref

Les nominations du gouverneur en conseil constituent des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite qui tiennent compte de l'engagement du gouvernement du Canada envers la diversité culturelle, régionale et linguistique.

envers la diversité culturelle, régionale et linguistique. Le Conseil de direction est composé de 15 membres, dont le président, le commissaire de l'Agence, 11 directeurs nommés par les provinces et les territoires, et deux directeurs nommés par le gouvernement fédéral. Tous les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

direction est composé de 15 membres, dont le président, le commissaire de l'Agence, 11 directeurs nommés par les provinces et les territoires, et deux directeurs nommés par le gouvernement fédéral. Tous les membres sont nommés par le gouverneur en conseil. Le président du Conseil est nommé pour une période d'une durée maximale de cinq ans, qui peut être renouvelée pour un autre mandat d'au plus cinq ans.

Loi sur l'Agence du revenu du Canada

Conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada

Résumé du Plan d'entreprise

