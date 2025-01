OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a salué aujourd'hui le renouvellement du mandat de Lorraine S. Cunningham en tant que présidente à temps partiel de l'Administration de pilotage du Pacifique, pour une période de cinq ans.

Mme Cunningham, de Vancouver en Colombie-Britannique, possède une vaste expérience des affaires et de la gestion, ainsi qu'une connaissance de l'industrie maritime de la côte Ouest. Elle est présidente de l'Administration de pilotage du Pacifique depuis 2012. Auparavant, elle en a été la vice-présidente (2008-2012) et en a été membre de 1999 à 2006.

L'Administration de pilotage du Pacifique est une société d'État créée en 1972 en vertu de la Loi sur le pilotage. Son mandat est d'exploiter et de maintenir un service de pilotage sécuritaire, fiable et efficace, de même que des services connexes, dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique, y compris dans le fleuve Fraser.

« Je suis reconnaissante de voir que Mme Cunningham poursuit son service au sein de l'Administration de pilotage du Pacifique. Grâce à sa vaste connaissance de l'industrie maritime de la côte Ouest, elle continuera de contribuer au succès de l'organisation. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

La ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 56 organismes du portefeuille du gouvernement du Canada, notamment :

9 sociétés d'État

4 tribunaux et organismes administratifs

21 administrations aéroportuaires

17 administrations portuaires canadiennes

5 autres sociétés à régie partagée

