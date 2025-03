OTTAWA, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a salué aujourd'hui la nomination de Jonathan Goldbloom, qui entrera en fonction le 12 avril 2025 à titre de président du conseil d'administration de VIA Rail Canada Inc. (VIA Rail), pour un mandat de cinq ans.

M. Goldbloom, de Montréal (Québec), possède une vaste expérience des affaires et de la gestion ainsi que des connaissances approfondies de l'industrie ferroviaire. Il est membre du conseil d'administration de VIA Rail depuis 2017 et membre de plusieurs comités de VIA Rail.

Le gouvernement du Canada surveille et améliore la sécurité, l'efficacité et la durabilité des réseaux de transport du Canada. VIA Rail exploite le service ferroviaire voyageur national au nom du gouvernement du Canada. Son objectif est d'offrir un service ferroviaire de transport de passagers sûr, accessible, efficace, fiable et respectueux de l'environnement aux communautés régionales et éloignées.

Citation

« J'ai le plaisir d'annoncer que Jonathan Goldbloom assumera le rôle de président du conseil d'administration de VIA Rail. Il apporte à son nouveau poste une expérience considérable dans les secteurs du transport et du rail. Je lui souhaite beaucoup de succès dans son travail pour relier les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

Faits en bref

La ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 56 organismes du portefeuille du gouvernement du Canada , notamment :

, notamment : 9 sociétés d'État; 4 tribunaux et organismes administratifs; 21 administrations aéroportuaires; 17 administrations portuaires canadiennes et 5 autres sociétés à régie partagée.

VIA Rail offre un service ferroviaire de transport de passagers sûr, accessible, efficace, fiable, durable et respectueux de l'environnement à travers le Canada .

. VIA Rail joue un rôle essentiel pour relier les communautés à travers le Canada en offrant un réseau complet de services ferroviaires de transport de passagers. Axée sur le service à la clientèle, la société vise à offrir aux passagers une expérience de voyage des plus agréables.

Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055