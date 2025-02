TORONTO, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Face à l'évolution du contexte mondial, le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer les chaînes d'approvisionnement dans notre pays afin de soutenir une économie canadienne robuste.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui la création du conseil consultatif de la chaîne d'approvisionnement, composé de spécialistes et de chefs de file dans leurs domaines respectifs. Ce conseil non partisan fournira des conseils stratégiques sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement afin de stimuler la productivité, d'accroître la compétitivité et de soutenir la diversification des échanges commerciaux.

Les membres du conseil sont les suivants :

Louis-Marie Beaulieu , président du conseil et chef de la direction, Groupe Desgagnés

, président du conseil et chef de la direction, Groupe Desgagnés Shelly De Caria , présidente et chef de la direction, Canadian North

, présidente et chef de la direction, Canadian North Chris Dinsdale , président-directeur général, Administration aéroportuaire de Calgary

, président-directeur général, Administration aéroportuaire de Julie Gascon , présidente-directrice générale, Port de Montréal

, présidente-directrice générale, Port de Montréal Eric Harvey , président-directeur général, Association des chemins de fer du Canada

, président-directeur général, Association des chemins de fer du Laura Jones , présidente-directrice générale, Conseil des affaires de la Colombie-Britannique

, présidente-directrice générale, Conseil des affaires de la Colombie-Britannique Vinesh Kohli , vice-président principal, Opérations, Canpotex

, vice-président principal, Opérations, Canpotex Stephen Laskowski , président-directeur général, Alliance canadienne du camionnage

, président-directeur général, Alliance canadienne du camionnage Candace Liang , présidente et chef de la direction, Chambre de commerce du Canada

, présidente et chef de la direction, commerce du Mark Needham, président, Arctic Co-operatives Limited

Lana Payne , présidente nationale, Unifor

, présidente nationale, Unifor Magali Picard , présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

, présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec Trevor Tombe , professeur au département des sciences économiques de l'Université de Calgary et directeur de la politique fiscale et économique à la School of Public Policy.

, professeur au département des sciences économiques de l'Université de et directeur de la politique fiscale et économique à la School of Public Policy. Ajay Virmani , président exécutif, chef de la direction et fondateur de Cargojet

, président exécutif, chef de la direction et fondateur de Cargojet Peter Xotta , président-directeur général, Administration portuaire Vancouver Fraser

Le gouvernement du Canada comprend qu'il est urgent de diversifier nos marchés internationaux et d'en atteindre de nouveaux, tout en donnant la priorité au commerce intérieur. Par l'intermédiaire du conseil, le Canada cherchera à favoriser la collaboration, l'échange d'informations et la mise en place de solutions stratégiques pour améliorer la performance et la résilience des chaînes d'approvisionnement, en positionnant le Canada comme un partenaire commercial stable et fiable à l'échelle mondiale.

Lancé l'année dernière, le Bureau national de la chaîne d'approvisionnement s'inscrit dans cette volonté d'améliorer l'efficacité, la fluidité et la fiabilité des chaînes d'approvisionnement du Canada.

Citations

« Je suis ravie d'annoncer la création du conseil consultatif de la chaîne d'approvisionnement, qui facilitera la collaboration entre le gouvernement fédéral et les leaders de l'industrie. Ce conseil représente une étape importante pour veiller à ce que les Canadiens aient un accès fiable aux biens et aux services dont ils ont besoin, tout en positionnant le Canada comme un acteur concurrentiel sur le marché mondial. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« La création du conseil consultatif de la chaîne d'approvisionnement est une étape cruciale pour relever les défis auxquels fait face notre main-d'œuvre en matière de transport et de logistique. En collaborant avec les leaders de l'industrie, nous pouvons nous assurer que nos chaînes d'approvisionnement sont non seulement efficaces, mais également équitables et qu'elles soutiennent les droits des travailleurs. Ce conseil jouera un rôle essentiel dans la création de bons emplois, la promotion de pratiques de travail équitables et l'instauration d'un environnement où tout le monde peut s'épanouir. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

Faits en bref

Le budget de 2023 prévoyait 27,2 millions de dollars sur cinq ans pour créer le Bureau national de la chaîne d'approvisionnement, qui est entré en activité le 1er décembre 2023.

La création du conseil améliorera le dialogue entre le gouvernement fédéral et les principaux leaders des chaînes d'approvisionnement et du commerce intérieur. Il offrira un environnement confidentiel pour des discussions ouvertes afin de déterminer les possibilités d'optimiser le rendement des chaînes d'approvisionnement nationales et d'améliorer le commerce intérieur du Canada .

