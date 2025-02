OTTAWA, ON, le 25 févr. 2025 La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le secteur des transports.

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est une société d'État ayant pour mandat de protéger le public par un contrôle efficace et efficient des voyageuses et voyageurs aériens et de leurs bagages.

Kenneth Yong-Chiang Chan ( Toronto, Ontario ) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat de cinq ans.

) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat de cinq ans. Andrew Loschmann ( Ottawa, Ontario ) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat de quatre ans.

) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat de quatre ans. Michael Maxwell ( Calgary, Alberta ) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat de quatre ans.

Administration portuaire de Prince Rupert

L'Administration portuaire de Prince Rupert supervise l'une des portes d'entrée commerciales les plus efficaces et qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord, située stratégiquement sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Elle joue un rôle essentiel en reliant les marchés mondiaux grâce à ses installations de pointe et à son engagement à assurer une croissance durable.

Jean-Jacques Ruest ( Brossard , Québec) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat de trois ans.

La Société des ponts fédéraux Limitée

La Société des ponts fédéraux Limitée est une société d'État responsable de gérer et d'exploiter de manière sûre et efficace les ponts internationaux et les structures connexes à Sault Ste. Marie, à Point Edward, à Lansdowne (Mille-Îles) et à Cornwall (Ontario).

Richard Emil Talvitie (Sault Ste. Marie, Ontario ) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat de trois ans.

Office des transports du Canada

L'Office des transports du Canada est l'organisme de réglementation fédéral qui veille au bon fonctionnement et à l'efficacité du réseau de transport national, tout en assurant la protection des consommateurs pour les passagers aériens et en protégeant les droits des personnes handicapées à un réseau de transport accessible.

Thomas Joseph Oommen ( Ottawa, Ontario ) a été nommé membre de l'Office pour un mandat de trois ans.

Tribunal d'appel des transports du Canada

Le Tribunal d'appel des transports du Canada mène des examens et des audiences d'appel sur les décisions administratives et d'application de la loi prises par la ministre des Transports et l'Office des transports du Canada à la demande des personnes concernées par ces décisions.

Gary Drouin (Chelsea, Québec) a été nommé conseiller à temps plein et président pour un mandat de cinq ans.

Les personnes nommées proviennent d'horizons différents et possèdent de l'expérience dans divers domaines. Ces personnes sont des membres actifs de leur communauté et apportent à leur organisation respective un large éventail de connaissances et d'expertise.

Citations

« Grâce à leur expertise variée et à leurs liens solides avec la communauté, je suis convaincue que ces personnes hautement qualifiées apporteront des perspectives inestimables à leurs fonctions. Ces nominations permettront au secteur des transports de continuer à relier les communautés, à soutenir les entreprises et à servir efficacement les Canadiens. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

Faits en bref

La ministre des Transports est responsable des nominations dans 56 organismes de portefeuille du gouvernement du Canada, notamment :

9 sociétés d'État;

4 tribunaux et organismes administratifs;

21 administrations aéroportuaires;

17 administrations portuaires canadiennes;

5 autres sociétés à régie partagée.

Liens connexes

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports et du Commerce intérieur, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]