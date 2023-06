GATINEAU, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - « Le 15 juin est la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Le Canada se joint au reste du monde pour s'élever collectivement contre la maltraitance des aînés, reconnaissant qu'elle touche de nombreux aînés au pays. Profitons de l'occasion pour susciter une prise de conscience, renforcer la sécurité et améliorer le bien-être des aînés et pour prendre des nouvelles de nos parents, grands-parents, voisins et amis.

La maltraitance des aînés prend plusieurs formes, notamment la violence, la négligence et l'exploitation, qu'il s'agisse de gestes isolés ou répétés. Plus précisément, la maltraitance englobe tout comportement, toute attitude et tout discours délibérés d'une personne avec laquelle l'aîné a une relation de confiance - comme un membre de la famille, un ami ou un proche aidant -, qui causent ou sont susceptibles de causer du tort à l'aîné ou de susciter chez lui un sentiment de détresse. L'âgisme et la violation des droits des aînés sont aussi des formes de maltraitance. La maltraitance cause aux aînés des préjudices psychologiques, physiques, sexuels ou financiers.

Voici quelques signes courants de maltraitance des aînés qu'il faut savoir reconnaître et en présence desquels il faut agir :

des changements soudains à l'apparence de l'aîné;

des changements soudains de comportement (peur, anxiété ou dépression) en présence d'une personne de confiance;

des blessures physiques inexpliquées;

des changements inexpliqués dans la situation financière ou des changements soudains apportés à des documents juridiques;

des conflits entre l'aîné et le proche aidant;

des manquements dans les soins de base, par exemple un mauvais usage des médicaments, une mauvaise alimentation ou une mauvaise hygiène.

Le gouvernement est fier de financer dans l'ensemble du pays plus de 600 projets qui visent à sensibiliser les Canadiens à la maltraitance des aînés et à la prévenir. Ces fonds sont versés dans le cadre du plus récent appel de propositions pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Les projets financés ont comme but notamment de mettre sur pied des séances d'information sur la maltraitance des aînés et sa prévention ou des activités hebdomadaires pour les aînés dans un environnement sécuritaire.

Par exemple, le South Winnipeg Seniors Resource Council, au Manitoba, a récemment réalisé un projet intitulé Golden Rule Seniors, avec l'aide financière du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le projet permet d'offrir aux personnes âgées de la collectivité des séances éducatives sur divers sujets, dont la maltraitance des aînés. De même, par l'entremise du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le Calgary Rural Primary Care Network met à la disposition des personnes âgées des ressources sur la maltraitance dans le cadre de son programme de sensibilisation à la maltraitance des aînés.

La maltraitance ne doit jamais être tolérée. Si vous pensez être victime de maltraitance ou croyez qu'un aîné que vous connaissez subit de la maltraitance, parlez de la situation à une personne de confiance ou à un professionnel qui peut vous aider à mettre fin à cette situation inacceptable. Par ailleurs, si vous êtes en danger, contactez la police.

Pour en savoir plus sur la maltraitance des aînés et sur ce que vous pouvez faire pour y mettre fin, visitez la page Comment reconnaître les signes de mauvais traitements et aider les personnes âgées qui sont à risque. Un aîné au Canada victime de violence, c'est déjà un de trop.

Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer ses efforts de lutte contre la maltraitance des aînés sous toutes ses formes en finalisant la définition stratégique fédérale des mauvais traitements envers les aînés, en investissant dans une meilleure collecte de données et en établissant de nouvelles infractions et sanctions dans le Code criminel liées à la maltraitance des aînés. Par ailleurs, au début de l'année, notre gouvernement a salué la publication de deux normes indépendantes sur les soins de longue durée élaborées par le Groupe CSA et l'Organisation de normes en santé grâce à des fonds fédéraux. Ces normes fournissent une orientation pour la prestation de services qui garantissent la sécurité et le bien-être des résidents des établissements de soins de longue durée. Dans les mois à venir, nous mènerons également des consultations et des activités d'engagement auprès des intervenants et des Canadiens au sujet de la loi sur les soins de longue durée sécuritaires. Cette loi continuera à resserrer les exigences en ce qui concerne la prestation de soins sécuritaires et respectueux dans les établissements de soins de longue durée et veillera à ce que les tragédies mises en évidence et exacerbées pendant la pandémie ne se reproduisent jamais.

Ensemble, nous continuerons à travailler à faire du Canada un endroit plus sécuritaire pour tous. »

