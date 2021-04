GATINEAU, QC, le 6 avril 2021 /CNW/ - « Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Deb Schulte, et la ministre de la Santé, Patty Hajdu, ont publié la déclaration suivante :

Au nom de tous les Canadiens, nous voulons exprimer notre sincère gratitude aux millions de personnes qui procurent des soins à des gens de leur entourage qui ont besoin de soutien. Notre lutte contre la COVID-19 se poursuit et il est plus crucial que jamais de souligner les contributions vitales que nous apportent les proches aidants.

Depuis plus d'un an maintenant, les proches aidants ont dû, afin de prendre soin de leurs proches, composer avec les difficultés provoquées par la COVID-19. En dépit du fardeau additionnel que représente l'isolement, des changements continuels et des problèmes que nous avons dû surmonter, les proches aidants ont continué à répondre à l'appel de leurs familles et amis.

Les proches aidants parmi nos amis et au sein de notre famille contribuent à assurer la sécurité des membres les plus vulnérables de notre société. Alors que nous poursuivons nos efforts de vaccination contre la COVID-19, leur travail et leur engagement se révèlent essentiels au bien-être de ceux d'entre nous qui sont le plus désarmés. Nous les remercions pour leur travail acharné et leur dévouement.

Nous tenons également à souligner le soutien que les gens au sein de leur communauté se sont donné les uns les autres. Qu'il s'agisse de conduire quelqu'un chez le médecin, de ramasser une commande ou de pelleter une entrée de cour, ces gestes, petits et grands, font une énorme différence.

En cette Journée nationale des soignants, nous vous invitons à vous joindre à nous, à montrer votre soutien et à exprimer votre gratitude envers les proches aidants qui changent des vies autour d'eux. »

