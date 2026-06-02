La ministre Champagne Jourdain lance un service d'accompagnement pour accélérer les projets miniers au Québec

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine minière internationale, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, lance un service d'accompagnement personnalisé, Filon, pour accélérer les projets que souhaitent développer les entreprises minières dans les régions du Québec.

Simplifier les démarches, accélérer les projets

Grâce à ce service, chaque projet sera accompagné par un expert qui aura le rôle de guider et de référer les entreprises dans leurs démarches administratives, d'identifier les nœuds et de faciliter ainsi les échanges avec les différents ministères concernés. Cet accompagnement personnalisé permettra d'accélérer la réalisation des différentes étapes d'approbation prévues par le processus gouvernemental, sans compromettre la rigueur de l'encadrement minier. Plusieurs associations minières avaient exprimé le besoin d'un tel service permettant de simplifier et d'accélérer les processus administratifs. Cette initiative s'inscrit dans la priorité de la première ministre d'accélérer le développement des projets miniers et des filières stratégiques au Québec, essentiels à la transition énergétique et technologique.

Un déploiement rapide pour soutenir les projets miniers

Dans un premier temps, ce service sera offert à certaines entreprises minières ciblées par le Ministère et dont les projets sont avancés. Dès l'automne, les projets ayant déposé une évaluation économique préliminaire suivis par le Ministère pourront également en bénéficier. Le déploiement complet du service est prévu au cours des prochains mois.

Citation :

« L'accélération des projets miniers porteurs est une priorité pour notre gouvernement parce qu'elle permet de créer de la richesse et des emplois de qualité dans nos régions. Avec ce nouveau service, Filon, nous venons simplifier les démarches administratives, réduire les délais et mieux accompagner les entreprises dans leurs échanges avec l'appareil gouvernemental. Dans le contexte géopolitique actuel, le Québec a une occasion réelle de se positionner comme leader à l'international. Aller plus vite aujourd'hui, c'est renforcer notre position économique pour demain. Nos alliés voient aujourd'hui dans le Québec un partenaire stratégique avec qui resserrer rapidement les liens. On met tous les leviers en place pour créer un environnement d'affaires plus favorable et compétitif. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec déploie un ensemble de mesures pour accélérer les projets porteurs. En plus du service d'accompagnement Filon, il y a, notamment : la révision de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, ce qui permet de réduire les délais administratifs de 13-18 mois à 9 mois; la création du Fonds pour les minéraux critiques et stratégiques (FMCS), doté d'une enveloppe de 2,5 milliards de dollars; la création d'un fonds de 500 millions de dollars pour encourager la participation financière des communautés autochtones aux projets économiques.

Il est à noter que l'acceptabilité sociale est toujours une condition essentielle pour la réalisation de tout projet et que les normes environnementales sont toujours aussi élevées.

Cette offre d'accompagnement spécialisé s'inscrit dans l'orientation 1 de la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (SQVMCS) 2025-2031 qui vise à « améliorer l'environnement d'affaires québécois et accélérer les projets miniers ».

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Source : Naomy Martin Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Cell. : 367 977-7465 [email protected] Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

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