La ministre Caroline Proulx annonce un soutien de plus de 1 M$ pour la réalisation de projets touristiques dans la région de Laval

QUÉBEC, le 14 avril 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le député de Sainte-Rose, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, la députée de Fabre et adjointe parlementaire au ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme Alice Abou-Khalil, la députée de Vimont et adjointe gouvernementale au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (volet Francisation), Mme Valérie Schmaltz, et la députée de Laval-des-Rapides et adjointe gouvernementale à la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet Intelligence artificielle), Mme Céline Haytayan, sont fiers de confirmer un appui financier totalisant 1 047 828 $, accordé en collaboration avec Tourisme Laval, pour soutenir le développement de 29 projets touristiques régionaux (détails présentés en annexe).

Ce montant est octroyé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). À la suite de 7 appels de projets, cette entente a permis de soutenir ces 29 projets lavallois, lesquels représentent des investissements à venir, incluant ceux des promoteurs, de près de 8,3 millions de dollars.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économiques de la région et des communautés locales. En 2023, Laval comptait plus de 1 150 entreprises, représentant plus de 8 130 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à plus de 811 millions de dollars en 2022.

Citations :

« Le tourisme représente un moteur économique à part entière. C'est une source de fierté, de vitalité et de retombées concrètes pour nos communautés. Sa croissance est au cœur des priorités de notre gouvernement. Nous multiplions les investissements pour dynamiser l'offre partout au Québec, afin que chaque région puisse en tirer pleinement profit. Les projets soutenus dans la région de Laval illustrent parfaitement notre volonté de faire du tourisme un levier durable de prospérité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce à ces projets, Laval pourra continuer d'offrir à ses visiteurs des expériences uniques tout en profitant de retombées économiques durables. Je suis fier que notre gouvernement soutienne les entrepreneurs touristiques souhaitant mettre en valeur notre milieu et créer de la richesse pour le Québec. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Avec ces investissements, Laval renforcera son statut de pôle d'attraction pour le tourisme familial et événementiel. Nous avons besoin de projets porteurs pour dynamiser notre économie. En attirant chez nous des gens d'ici et d'ailleurs, le secteur touristique y contribue sans équivoque. »

Alice Abou-Khalil, députée de Fabre et adjointe parlementaire au ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Notre gouvernement a toujours cru au potentiel touristique de Laval, et cet investissement le démontre clairement. Ce soutien donne de l'élan à ce secteur et contribue à la reconnaissance de notre territoire comme destination incontournable. »

Valérie Schmaltz, députée de Vimont et adjointe gouvernementale au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (volet Francisation)

« Laval recèle de trésors à découvrir ou à redécouvrir. En développant notre offre touristique, on contribue à attirer davantage de clientèles et, par conséquent, à prolonger leur séjour dans la région. Je salue tous les entrepreneurs touristiques qui ont choisi Laval pour réaliser leurs projets. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, adjointe gouvernementale à la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet Intelligence artificielle)

« Laval se distingue par son dynamisme et son esprit d'innovation; c'est notre force. Grâce au soutien de l'EPRTNT, plusieurs projets porteurs ont vu le jour, mettant en valeur le savoir-faire de nos acteurs touristiques et la richesse de notre offre. Ces réalisations renforcent l'attractivité de notre région et témoignent du rôle clé que joue le tourisme dans le développement régional. »



Christine Métayer, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

Faits saillants :

L' EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour Laval , l'EPRTNT vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique régionale en fonction des priorités de la Planification stratégique 2026 de Tourisme Laval ainsi que du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 . Pour 2022-2025, plus de 1 million de dollars ont été attribués par le ministère du Tourisme, somme à laquelle Tourisme Laval a ajouté 700 000 $, portant ainsi à plus de 1,7 million le montant disponible pour appuyer des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

Le budget 2025-2026 du gouvernement du Québec confirme le prolongement de l'EPRTNT jusqu'au 31 mars 2027. Les détails seront annoncés prochainement.

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Best Western Laval-

Montréal Remplacement des serrures par une

nouvelle technologie sécuritaire qui utilise

une application mobile (cellulaire) 20 527 $ Jeu d'évasion

Escaparium Développement et installation d'un

tableau de jeu d'évasion avec effets

spéciaux pour une expérience immersive

et originale 86 000 $ Jeu d'évasion

Escaparium Création d'un nouveau jeu d'évasion

Aménagement d'un nouvel espace

d'accueil immersif 80 000 $ La Centrale des

artistes Organisation de l'édition 2023 du Festival

MOSAÏQUE 20 000 $ La Centrale des

artistes Organisation d'une soirée de

programmation spéciale dans le cadre de

l'édition 2024 du projet FEU 25 000 $ Groupe hôtelier

Grand Château Conversion et rénovation de huit suites 95 000 $ Groupe hôtelier

Grand Château Intégration d'un système de réservation

numérique automatisé pour les Espaces

de rencontre 9 216 $ Gestion Événements

Alexandre Kénol

(GEAK) Organisation de l'édition 2023 du Festival

Feaster 10 000 $ Gestion Hôtel Laval

(TIMES) Bonification des équipements et du

mobilier de trois espaces de rencontres

et de réunions 75 000 $ Le Groupe

Fleurineau (Ferme

Marineau) Développement de l'offre avec

autocuillette de fleurs, labyrinthe et aire

de repos offrant des produits de la ferme 81 870 $ Les attractions BFLY Développement d'une nouvelle

expérience de labyrinthe de miroirs 25 000 $ Festival des bières de

Laval Organisation de l'édition 2023 du Festival des bières de Laval 25 000 $ Festival des bières de

Laval Organisation de l'édition 2024 du Festival

des bières de Laval 30 000 $ Festival des bières de

Laval Organisation de l'édition 2025 du Festival

des bières de Laval 50 000 $ Festival des bières de

Laval Organisation de l'édition 2026 du Festival

des bières de Laval 50 000 $ Corporation Rose-

Art Organisation de l'édition 2023 du

Symposium de peinture et de sculpture 10 000 $ Salon de la Passion

Médiévale (Nicolas

Paquet) Organisation de l'édition 2023 du Salon

de la Passion Médiévale 10 000 $ Salon de la Passion

Médiévale (Nicolas

Paquet) Organisation de l'édition 2024 du Salon

de la Passion Médiévale 10 000 $ Evenko Organisation de l'édition 2023 de la

Classique du Nord NCAA 45 000 $ Motel Idéal Ste-Rose Remplacement des serrures à carte par

des serrures intelligentes gérées par une

application cellulaire 20 000 $ Alliance Krump

Montréal Organisation de l'édition 2024 du Festival

Gutta Zone 5 000 $ La Tournée Édu4tive Organisation de la première édition de la

Fête du livre et de la lecture de Laval en

2024 20 000 $ La Tournée Édu4tive Organisation de l'édition 2025 des

Journées Lire et Découvrir 15 000 $ Divertissement

Feaster Organisation de l'édition 2024 du Festival

Feaster 10 000 $ Réseau ArtHist Création d'un site Internet pour le Centre

d'interprétation patrimonial André-

Benjamin-Papineau 25 000 $ La Cité de la culture

et du sport de Laval Organisation de l'édition 2025 des Jeux

de la Francophonie 80 000 $ L'aréna du Rocket Organisation de matchs de la NBA

G League 49 500 $ L'Orchestre

symphonique de

Laval 1984 Organisation de l'édition 2025 du Festival

classique hivernal à la salle André-

Mathieu 20 000 $ Jeunes au travail Ajout d'un escalier intérieur pour assurer

la sécurité des touristes et relier les deux

logements à l'hébergement

agrotouristique

Aménagement d'une cuisine

fonctionnelle à l'étage supérieur 45 715 $ Total

1 047 828 $

