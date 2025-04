La ministre Caroline Proulx annonce un soutien de plus de 1,8 M$ pour la réalisation de projets touristiques en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 25 avril 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, la députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet solidarité sociale), Mme Suzanne Blais, le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional), M. Pierre Dufour, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts (volet forêts), M. Daniel Bernard, sont fiers de confirmer un appui financier de 1 831 544 $, en collaboration avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, pour soutenir le développement de 52 projets touristiques régionaux.

Ce montant a été octroyé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). Pour tous les détails, voir les projets énumérés en annexe. Après un total de cinq appels de projets, cette entente aura permis jusqu'à maintenant de soutenir 61 projets en Abitibi-Témiscamingue, ce qui représente des investissements à venir de plus de 21 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économiques de la région et des communautés locales. Cette industrie est en plein essor en Abitibi-Témiscamingue, attirant les visiteurs internationaux et québécois séduits par l'offre en tourisme de nature et en tourisme hivernal, deux secteurs clés pour le développement d'une offre touristique distinctive, durable et attrayante. En 2023, la région comptait plus de 400 entreprises représentant près de 5 000 emplois liés au tourisme. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs qui y sont associés s'élevait à près de 221 millions de dollars en 2022.

Citations :

« Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Sa croissance fait partie des priorités de notre gouvernement. On multiplie les investissements pour la stimuler afin que toutes les régions en bénéficient et que nos communautés profitent encore davantage des importantes retombées que le secteur génère. Les projets soutenus en Abitibi-Témiscamingue sont un bel exemple de notre volonté de consolider le tourisme dans son rôle de créateur de richesses. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Abitibi-Témiscamingue est une région vibrante, avec un milieu culturel bien vivant et un milieu naturel qui offre tant d'occasions de profiter de l'extérieur. Je me réjouis que notre gouvernement appuie des projets qui contribuent à bonifier l'offre touristique et à attirer plus de visiteurs, pour qu'il y ait toujours plus de personnes qui viennent découvrir ou redécouvrir cette magnifique région et dynamiser l'économie locale. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Derrière chaque projet se trouvent des entrepreneurs qui travaillent avec cœur pour réaliser leurs ambitions. Cet appui financier est un moyen pour notre gouvernement de leur réaffirmer notre confiance et de les encourager à développer leurs entreprises pour qu'au bout de la ligne, l'ensemble de notre communauté bénéficie des retombées économiques. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale

« En soutenant le tourisme et son développement responsable et durable, c'est dans l'avenir que l'on investit, tout en valorisant notre patrimoine avec des talents d'ici et d'ailleurs. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional)

« Ce soutien financier permettra à notre région d'avoir une offre touristique d'encore plus grande qualité qui répondra aux attentes des visiteurs en plus d'amener de la clientèle pour nos commerces. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui encourage nos entrepreneurs en faisant du développement économique régional une priorité. »



Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts (volet forêts)

« Ces investissements renforcent notre industrie touristique et améliorent notre offre. Ils contribuent à positionner notre région sur les scènes nationale et internationale. Notre association touristique reconnaît l'importance de ces investissements pour y parvenir. »

Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants

L' EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, l'EPRTNT vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique régionale en fonction des priorités et des orientations stratégiques 2023-2028 de Tourisme Abitibi-Témiscamingue ainsi que du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 .

Dans la région, un montant de 1,6 million de dollars a été octroyé par le ministère du Tourisme, somme à laquelle Tourisme Abitibi-Témiscamingue a ajouté 1 million de dollars, portant ainsi à 2,6 millions le montant disponible pour appuyer des projets de développement de l'offre touristique.

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Municipalité de La Corne Création d'un nouvel attrait touristique, le

Vélo Parc Urbain 40 620 $ Festival de la relève

indépendante

musicale en AT

(FRIMAT) Organisation et tenue de la 18e édition du

Festival de la relève indépendante

musicale en Abitibi-Témiscamingue 10 000 $ Festival de la relève

indépendante

musicale en AT

(FRIMAT) Organisation et tenue de la 20e édition du

Festival de la relève indépendante

musicale en Abitibi-Témiscamingue 17 000 $ Ville d'Amos Réalisation de la phase 2 de l'expérience

immersive Le Puits du parc thématique

Anisipi 70 000 $ Association

forestière de l'Abitibi-

Témiscamingue Amélioration et modernisation du

parcours Arbre en Arbre du parc Joannès 28 045 $ Office du tourisme et

des congrès de

Val-d'Or Services professionnels d'une firme

spécialisée pour la mise en œuvre d'une

démarche de planification participative et

concertée de l'offre touristique sur son

territoire 15 000 $ Centre local de

développement de

Rouyn-Noranda Services professionnels d'une firme

spécialisée pour la mise en œuvre d'une

démarche de planification participative et

concertée de l'offre touristique sur son

territoire 15 000 $ Festival Mudra Organisation et tenue de la 5e édition du

Festival Mudra 20 000 $ Club Beattie Installation d'une remontée mécanique

pour glissade sur tubes 65 219 $ Corporation des

fêtes et festivals

d'Amos Développement d'une application

numérique pour H2O le festival 29 500 $ Fondation Héritage

de la cathédrale

d'Amos Organisation et tenue d'un événement

touristique afin de souligner le

100e anniversaire de la cathédrale

d'Amos 30 000 $ MRC d'Abitibi Services professionnels d'une firme

spécialisée pour la mise en œuvre d'une

démarche de planification participative et

concertée de l'offre touristique sur son

territoire 15 000 $ Festival de musique

traditionnelle de Val-

d'Or Organisation et tenue de la 6e édition du

Festival de musique traditionnelle de Val-

d'Or 20 000 $ Festival de musique

traditionnelle de

Val-d'Or Organisation et tenue de la 7e édition du

Festival de musique traditionnelle de Val-

d'Or 20 000 $ Festival de musique

traditionnelle de

Val-d'Or Organisation et tenue de la 8e édition du

Festival de musique traditionnelle de Val-

d'Or 15 000 $ Festival d'humour

émergent en Abitibi-

Témiscamingue Organisation et tenue de la 3e édition du

Festival d'humour émergent en Abitibi-

Témiscamingue 20 000 $ Festival d'humour

émergent en Abitibi-

Témiscamingue Organisation et tenue de la 4e édition du

Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue 22 500 $ Festival d'humour

émergent en Abitibi-

Témiscamingue Organisation et tenue de la 5e édition du

Festival d'humour émergent en Abitibi-

Témiscamingue 15 000 $ Audacieuses

Évasions Acquisition de bateaux-studios et

d'équipements récréotouristiques pour

location sur le lac Preissac 99 000 $ Fondation Legs de

nos aïeux de

Rémigny Réalisation d'une étude de faisabilité

pour la création d'une œuvre multimédia 9 000 $ Domaine du lac

Parent Rénovation et hivernisation de deux

chalets 45 000 $ Corporation des

fêtes pour tout le

monde Réalisation de la phase 2 du sentier

hivernal illuminé 50 000 $ Corporation des

fêtes pour tout le

monde Réalisation de la phase 2 de l'installation

scénographique immersive du Festival

Osisko en lumières 100 000 $ Corporation des

fêtes pour tout le

monde Réalisation de la phase 3 du sentier

hivernal illuminé 30 000 $ Corporation des

fêtes pour tout le

monde Réalisation de la phase 3 de l'installation

scénographique immersive du Festival

Osisko en lumières 80 000 $ Corporation de

développement

économique de

Senneterre Réalisation d'une étude d'opportunités de

développement du mont Bell afin de

bonifier l'offre touristique existante 15 000 $ Ville de La Sarre Actualisation de l'exposition permanente

du Centre d'interprétation de la foresterie 150 160 $ Foire gourmande de

l'Abitibi-

Témiscamingue et

du Nord-Est

ontarien Organisation et tenue de la 22e édition de

la Foire gourmande de l'Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-Est ontarien 15 000 $ L'Écart Organisation et tenue de la

11e édition de la Biennale d'art performatif de Rouyn-

Noranda 7 000 $ Festivals Illimités Organisation de la 20e édition du Festival

des guitares du monde en Abitibi-

Témiscamingue 15 000 $ Festivals Illimités Organisation et tenue de la 21e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue 15 000 $ Collectif 08 Organisation et tenue de la 22e édition du

Festival de musique émergente en

Abitibi-Témiscamingue 15 000 $ Collectif 08 Organisation et tenue de la 23e édition du

Festival de musique émergente en

Abitibi-Témiscamingue 15 000 $ Club d'escalade Le

Rappel du Nord Organisation et tenue de la 1re édition du

Festiroc X Vertical 08 15 000 $ Productions Scènat de l'Abitibi-Témiscamingue Organisation et tenue de la 43e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 15 000 $ Productions Scènat

de l'Abitibi-

Témiscamingue Organisation et tenue de la 44e édition du

Festival du cinéma international en Abitibi-

Témiscamingue 15 000 $ Festival d'humour de

l'Abitibi-

Témiscamingue Organisation et tenue de la 26e édition du

Festival d'humour de l'Abitibi-

Témiscamingue 20 000 $ MRC de

Témiscamingue Services professionnels d'une firme

spécialisée pour la mise en œuvre d'une

démarche de planification participative et

concertée de l'offre touristique sur son

territoire 15 000 $ Caroline Arbour

(Scaro) Bonification et aménagement du Centre

d'interprétation des métiers d'arts 15 000 $ Fierté Val-d'Or Organisation et tenue de la 6e édition du

festival Fierté Val-d'Or 8 000 $ Camping de la baie

Paulson Aménagement de 45 nouveaux sites de

camping et acquisition de cabanes à

pêche hivernale 50 000 $ Coopérative de

solidarité plein air de

l'Abitibi-

Témiscamingue Acquisition d'une fourgonnette pour 12 à

14 passagers pour les activités en plein

air et de nature aventure 64 000 $ Chalets Baie des

Plongeurs Acquisition d'embarcations nautiques et

de véhicules tout-terrain pour excursions 70 000 $ Société du

100e anniversaire de

Rouyn-Noranda Aménagement d'un espace végétalisé,

artistique, animé et accueillant au parc

des Pionniers 60 000 $ Société du

100e anniversaire de

Rouyn-Noranda Organisation et tenue du lancement des

festivités du 100e anniversaire de Rouyn-

Noranda 20 000 $ Société de

développement du

Témiscamingue Organisation et tenue de la 4e édition du

Raid international Témiscamingue 10 000 $ Géopolis Ajout d'un circuit thermal aux deux

dômes existants 49 500 $ Corporation des

fêtes et festivals

d'Amos Organisation et tenue de la 18e édition de

H2O le festival 17 000 $ Conseil de la

Première Nation

Abitibiwinni Organisation et tenue de la 1re édition du

Festival MAMA8I NIKAMO 10 000 $ Pourvoirie du lac

Matchi-Manitou Bonification des infrastructures

d'hébergement et des services

complémentaires 50 000 $ Hôtel Motel

Continental Acquisition d'un logiciel de réservation et

installation de serrures numériques 20 000 $ Refuge Pageau Construction d'un nouveau chalet

Aménagement d'une section village pour

enfants

Amélioration de diverses infrastructures 180 000 $ Total

1 831 544 $

