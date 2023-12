La ministre Caroline Proulx annonce plus de 1 M$ pour soutenir 32 projets touristiques dans Lanaudière

SAINT-JEAN-DE-MATHA, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en collaboration avec Tourisme Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière, annonce un soutien financier totalisant plus d'un million de dollars pour appuyer 32 projets de développement touristique dans la région de Lanaudière.

Cette somme a été accordée dans le cadre des deuxième et troisième appels de projets de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2022-2025 de Lanaudière (voir le tableau ci-dessous). De cette somme, 428 376 $ proviennent du ministère du Tourisme et 538 351 $ de Tourisme Lanaudière et de la Table des préfets de Lanaudière.

Rappelons qu'une aide totale de 1 330 000 $ a été allouée par le ministère du Tourisme à Tourisme Lanaudière dans le cadre des nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), qui s'échelonnent jusqu'en 2025. Tourisme Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière ont chacune bonifié cette enveloppe de 900 000 $, ce qui porte à 3 130 000 $ la somme disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la région. La Table des préfets de Lanaudière est composée des MRC de L'Assomption, des Moulins, de Matawinie, de D'Autray, de Montcalm et de Joliette.

À la suite d'un premier appel de projets, 28 initiatives ont reçu un financement totalisant 831 365 $ grâce à cette enveloppe, plus tôt cette année.

Citations :

« Le tourisme est un secteur clé pour la croissance de notre économie, et notre gouvernement s'assure de soutenir adéquatement son essor dans toutes les régions du Québec. Avec la collaboration de Tourisme Lanaudière, nous continuons de soutenir les entrepreneurs touristiques pour que leurs projets de développement se concrétisent et, du même coup, enrichissent de plus en plus nos communautés. Je suis ravie du soutien octroyé à ces 32 projets qui contribueront au rayonnement de Lanaudière en tant que destination incontournable. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Tourisme Lanaudière est fière de soutenir les entreprises de la région, des entreprises innovantes à échelle humaine. Ces investissements s'inscrivent dans une vision de relance et de dynamisation de notre industrie, contribuant ainsi à faire rayonner la région et à la rendre plus attrayante, autant pour les clientèles touristiques que pour la population locale et régionale. Tourisme Lanaudière salue le dynamisme des entreprises d'ici qui, par leur engagement, façonnent un avenir prometteur pour notre destination. »

Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière

« La Table des préfets se réjouit des investissements annoncés aujourd'hui. Le développement touristique est un levier économique majeur pour l'ensemble du territoire et nous sommes tout à fait conscients des besoins de nos entreprises qui veulent demeurer attractives. Les efforts déployés par les acteurs de l'industrie du tourisme font en sorte que Lanaudière se démarque et rayonne par sa diversité d'attraits et la variété des activités proposées chez nous. »

Sébastien Nadeau, préfet de la MRC de L'Assomption et président de la Table des préfets de Lanaudière

Faits saillants :

L'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique dans la région en fonction du Cadre d'intervention touristique 2021- 2025 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, de même que des priorités identifiées au Plan de développement touristique de Lanaudière - Horizon 2030 de Tourisme Lanaudière, qui administre l'entente.

du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, de même que des priorités identifiées au Plan de développement touristique de Lanaudière - Horizon 2030 de Tourisme Lanaudière, qui administre l'entente. Les projets visés par les EPRTNT 2022-2025 doivent s'inscrire dans les catégories suivantes : Attraits, activités et équipements; Structuration de l'offre touristique; Hébergement; Festivals et événements; Études et services-conseils; Développement numérique d'une entreprise.

Les projets financés dans le cadre des deuxième et troisième appels de projets de l'EPRTNT 2022-2025 sont les suivants :

Organisme Projet Somme Société de développement et d'animation de Mascouche Organisation des fêtes des récoltes 2023 8 000 $ Expérience Equinox Ajout de deux dômes locatifs avec spa 90 000 $ Ski Garceau Implantation d'un système de contrôle d'accès et de bornes sans contact 30 000 $ Camp De-La-Salle Refonte du site Web et améliorations des pratiques numériques 16 905 $ Société de développement culturel de Terrebonne Mise en place d'une billetterie en ligne et d'un système de paiement sans numéraire 30 000 $ Pourvoirie du Lac Croche Électrification d'un chalet et acquisition, entre autres, d'un véhicule tout-terrain, d'un quai et de trois chaloupes 16 460 $ Groupe plein air Terrebonne Aménagement d'une nouvelle piste de slalom double pour le vélo de montagne 36 313 $ Yewaska Développement d'un centre d'interprétation et d'immersion en pleine nature 80 630 $ Ô Cascades de Rawdon Aménagement d'un nouveau sentier pédestre et de 21 nouveaux emplacements de pique-nique ainsi que refonte du site Web 90 000 $ Pourvoirie du lac Saint-Pierre Acquisition de quatre embarcations pour l'observation de la faune et de la flore 90 000 $ Khuya Soutien de la phase de démarrage de l'entreprise touristique 25 000 $ Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie Réalisation d'une étude visant à élaborer un plan numérique 19 012 $ Camp musical Père Lindsay Réalisation d'une étude d'opportunité pour la future salle académique 13 436 $ Vignoble Têtes au vent Construction et aménagement intérieur et extérieur du pavillon d'accueil 44 747 $ Club de golf de Rawdon Construction d'une nouvelle bâtisse incluant 16 chambres et d'un nouvel accueil des clients 90 000 $ Forêt Ô Cascades Ajout d'emplacements de camping, d'un bâtiment pour un magasin général, d'un bloc sanitaire, d'une station de cuisine et de bornes de recharge électrique 90 000 $ Municipalité de Saint-Damien Organisation de la Fête des vieux métiers 8 000 $ Ville de Repentigny Organisation du Lumifest 2023 8 000 $ Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare Organisation du Festival des artisans de Sainte-Marcelline 8 000 $ MRC des Moulins Étude sur le développement de l'agrotourisme et du tourisme gourmand 7 430 $ Au Bord du lac Sec Automatisation du processus d'accueil aux Chalets du Lac Grenier 14 200 $ Hôtel de La Cité Perdue Implantation de décors et d'effets spéciaux de l'univers exotique de ce nouvel établissement hôtelier 90 000 $ Ski Montcalm ltée Développement numérique de la station 30 000 $ RécréoNature Repentigny Organisation du Festival Feu et Glace 8 000 $ Festival Saint-Côme en glace Organisation du Festival Saint-Côme en glace 8 000 $ Marché de Noël de L'Assomption Organisation du Marché de Noël de L'Assomption 8 000 $ Marché de Noël de Joliette Organisation du Marché de Noël de Joliette 8 000 $ Ville de Joliette Organisation du Festi-Glace de la Ville de Joliette 8 000 $ Ville de L'Épiphanie Organisation du Festival Plaisirs et Traditions 8 000 $ Municipalité de Saint-Zénon Organisation du Festival Saint-Zénon sur glace 8 000 $ Municipalité de Rawdon Organisation du Festival de la Saint-Patrick de Rawdon 8 000 $ Municipalité de Saint-Donat Organisation de la Féérie d'hiver de Saint-Donat 8 000 $ Total

1 008 133 $

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter (X) | Facebook | YouTube | LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio , Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Véronique Coulombe, Coordonnatrice aux relations de presse et affaires publiques, Tourisme Lanaudière, Tél. : 450 834-2535, [email protected]