La ministre Caroline Proulx annonce 2 M$ supplémentaires pour poursuivre le développement de l'offre de tourisme hivernal à Montréal

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un soutien additionnel de 2 millions de dollars à Tourisme Montréal pour poursuivre les actions visant à structurer et à développer encore davantage l'offre de tourisme hivernal dans la métropole, une porte d'entrée touristique majeure pour le Québec.

La ministre a fait cette annonce aujourd'hui alors qu'elle participait au Sommet de l'Est 2025, un événement organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

Ainsi, ce montant permet de bonifier l'entente Soutien au tourisme hivernal, lancée en décembre 2023, au moyen d'une enveloppe de 2 millions de dollars. L'objectif : mettre en œuvre rapidement des actions touchant le tourisme hivernal, une filière à haut potentiel pour développer le tourisme au Québec.

Cette entente poursuit notamment les objectifs suivants :

Développer une offre attrayante et distinctive, particulièrement auprès de l' Ontario et des États-Unis, dans le but d'accroître l'achalandage en provenance de marchés québécois et externes.

et des États-Unis, dans le but d'accroître l'achalandage en provenance de marchés québécois et externes. Encourager la réalisation de projets touristiques hivernaux structurants et la mise en place de solutions innovantes pour contrer les différents obstacles à l'essor de l'offre hivernale.

Soutenir les entreprises dans le développement d'une offre élargie d'événements et d'attraits hivernaux pour enrichir la programmation et faire en sorte que la destination soit animée tout au long de la saison hivernale.

Multiplier les retombées du tourisme hivernal en faveur de la vitalité économique des régions portes d'entrée, et ce, dans une perspective de développement durable.

Favoriser la concertation avec les communautés pour renforcer l'optimisation des retombées économiques et la cohérence du développement du tourisme hivernal.

Citations :

« Le tourisme hivernal, c'est une vraie priorité pour notre gouvernement. Avec nos partenaires, on travaille fort pour que le Québec soit animé, accueillant et vibrant toute l'année. Cet investissement, c'est un moteur : il attire des visiteurs d'ici et d'ailleurs, fait vivre nos commerces, génère des retombées concrètes et amène des devises étrangères. On veut que notre hiver, unique au monde, devienne un incontournable pour les voyageurs internationaux. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Montréal est vibrante en été comme en hiver! Avec ce soutien, on vient bonifier la gamme d'activités hivernales, contribuant à attirer davantage de visiteurs et à créer des retombées économiques ici, chez nous. Je salue le travail de Caroline, qui œuvre à faire découvrir notre beau Québec jour après jour! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le soutien accru à Tourisme Montréal est une excellente nouvelle pour notre métropole et l'ensemble du Québec. Le développement du tourisme hivernal représente une opportunité unique de dynamiser notre économie tout en mettant en valeur nos attraits et notre savoir-faire. Montréal, avec sa richesse culturelle et ses événements hivernaux phares, devient un pôle incontournable pour les visiteurs québécois et internationaux. Ce financement renforcera notre capacité à attirer davantage de touristes, à stimuler la vitalité de nos entreprises locales et à consolider la position de la métropole comme destination touristique de choix. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole

« L'Est-de-Montréal regorge de richesses et d'atouts touristiques qui méritent d'être mis en lumière, et le tourisme hivernal en fait partie. Ce soutien additionnel permettra d'enrichir l'offre et de renforcer l'attractivité de notre métropole tout au long de l'année, au bénéfice des citoyens, des commerçants et des visiteurs. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Tourisme Montréal souhaite exprimer sa gratitude envers la ministre du Tourisme pour la vision claire et inspirante qu'elle a insufflée au secteur touristique montréalais, en particulier pour le développement du tourisme hivernal dans notre belle métropole. L'afflux croissant de visiteurs durant la saison froide témoigne de la richesse et de l'originalité de notre offre, que nous avons constamment enrichie en collaboration avec nos partenaires locaux. La concrétisation de ces projets ambitieux exige des investissements considérables, et nous remercions chaleureusement le ministère du Tourisme pour son soutien, qui permet à notre ville de rayonner au-delà de nos frontières. »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal



Faits saillants :

Cette entente a permis de soutenir, notamment, la mise en place de nouveaux projets touristiques, comme l'Igloofest, Montréal en lumière, le défilé du père Noël au centre-ville ainsi que l'événement signature du 31 décembre au Vieux-Port de Montréal.

Dans son Plan stratégique 2023-2027, le ministère du Tourisme a identifié le tourisme hivernal comme étant une filière à haut potentiel pour développer l'offre touristique au Québec. La création de nouvelles occasions dans ce domaine auprès de marchés québécois et externes, particulièrement ceux de l' Ontario et des États-Unis, fait partie de ses priorités.

et des États-Unis, fait partie de ses priorités. Lors du premier trimestre de l'hiver 2023, le tourisme hivernal, c'était : 20 % de touristes venant des autres provinces canadiennes, mais qui comptaient pour 26 % des dépenses touristiques; 7 % de touristes des États-Unis (13 % des dépenses touristiques); 5 % de touristes internationaux (10 % des dépenses touristiques).

D'ici 2026-2027, le Plan stratégique 2023-2027 du ministère du Tourisme a pour cibles : d'avoir dépassé les 14 milliards de dollars de PIB touristique; d'avoir dépassé les 5 milliards de dollars d'entrées de devises provenant de l'international; d'accueillir annuellement 65 millions de visiteurs.



