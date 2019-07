La ministre Bibeau annonce le financement de la phase 2 de Nautisme Intelligent au Lac Massawippi

AYER'S CLIFF, QC, le 27 juill. 2019 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens profitent des activités nautiques sur les lacs, les rivières et les côtes. Le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser la sécurité des plaisanciers tout en améliorant les pratiques de sécurité nautique.

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, députée de Compton-Stanstead, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui l'investissement de 100 000 $ pour la phase 2 de Nautisme Intelligent dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada.

Le Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada permet aux Canadiens de demeurer en sécurité sur les plans d'eau grâce à un financement annuel qui soutient les projets liés à la navigation de plaisance. Cette année, un financement a été accordé à 10 organisations aux quatre coins du pays.

Les activités de plaisance ne cessent de croitre au Canada, tant au niveau de la diversité que du nombre. Elles ont des impacts à plusieurs égards : sécurité, qualité de l'eau, multiplication des espèces envahissantes, et qualité de la vie. L'harmonisation des usages sur les lacs est un défi. Bleu Massawippi a choisi de le relever en associant sécurité, environnement et éco responsabilisation. Depuis 2017, Bleu Massawippi propose un concept pour changer les mentalités et alléger le processus réglementaire fédéral. À partir de zones sensibles, d'une carte géoréférencée et d'une application intelligente, Bleu Massawippi sensibilise, cherche, prouve scientifiquement et trouve des solutions pour l'ensemble des lacs canadiens.

Les premières conclusions tirées de Nautisme Intelligent ont inspiré l'initiative de modernisation du règlement fédéral en matière de plaisance, la simplification de la démarche pour les municipalités et surtout, ont ouvert les portes à une intervention législative sur la base de critères environnementaux. La phase 2 de Nautisme Intelligent proposera des normes réglementaires précises, basées essentiellement sur les impacts au niveau de la turbidité et des espèces envahissantes dont le myriophylle à épis et la moule zébrée.

Les demandes de financement pour les projets qui commenceront en 2020-2021 peuvent être présentées maintenant et jusqu'au 15 octobre prochain à Transports Canada.

Citations

« Le Programme de contributions pour la sécurité nautique nous permet d'aborder la question de l'harmonisation des usages sur les lacs. Je suis convaincue qu'un comportement éco-responsable chez les plaisanciers favorise directement la sécurité. Nautisme Intelligent a ainsi l'immense avantage d'avoir un double impact : sécurité et environnement. Le projet est majeur pour l'ensemble des plaisanciers, pour le lac Massawippi, pour tous les lacs de Compton-Stanstead et éventuellement pour tous les lacs canadiens. » L'hon. Marie-Claude Bibeau, Ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, députée de Compton-Stanstead.

« Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires et intervenants sur les initiatives visant à améliorer la sécurité des Canadiens sur les eaux canadiennes. Le Programme de contributions pour la sécurité nautique offre une excellente occasion pour la réalisation de projets qui rappellent aux Canadiens les pratiques exemplaires, les sensibilisent à ces pratiques et les informent sur celles-ci, et ce, à longueur d'année. » - L'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports

Liens connexes

