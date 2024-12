OTTAWA, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« À l'approche de la saison de voyage des Fêtes, j'ai eu le plaisir d'organiser la première table ronde trimestrielle avec des porte-paroles de fournisseurs de services clés du secteur aérien, notamment l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), NAV CANADA, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Air Canada, WestJet, Air Transat, Porter Airlines et certains de nos plus grands aéroports au pays (Toronto-Pearson, Vancouver, Montréal-Trudeau, Calgary et Halifax Stanfield), pour discuter de la préparation du réseau afin d'assurer le bon déroulement des voyages des Canadiens pendant la période des Fêtes et l'hiver.

« Au cours de la table ronde, nous avons discuté de la manière dont toutes les entités de l'écosystème du transport aérien travaillent ensemble pour se préparer à l'augmentation du nombre de passagères et passagers aériens pendant la période la plus occupée de l'année. Nous avons cherché des possibilités d'optimiser l'échange de renseignements et la communication entre les partenaires, afin de gérer plus efficacement les pressions pendant les périodes de pointe. Nous avons aussi parlé de l'importance d'avoir des plans d'urgence et un personnel suffisant pour réduire les répercussions des événements imprévus sur les passagères et passagers. Nous avons décidé de maintenir un contact étroit tout au long de la saison.

« Nous comprenons tous que des retards et des annulations peuvent parfois être inévitables, surtout pendant l'hiver canadien. Mais nous savons aussi qu'il faut tirer des leçons des défis précédents, et que les compagnies aériennes et les aéroports peuvent communiquer de façon proactive et transparente avec les passagères et passagers. Les Canadiens travaillent fort et mettent de l'argent de côté pour voyager. Ils méritent d'avoir une expérience agréable et efficace. »

