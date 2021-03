PERCÉ, QC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Pour assurer sa croissance, la microbrasserie Pit Caribou a entrepris un ambitieux projet qui lui permettra d'augmenter la proportion de sa production mise en canettes. En se tournant vers l'encannetage, l'entreprise demeurera compétitive dans un marché où les produits comparables sont en forte croissance.

Pour mener à bien son projet, Pit Caribou bénéficiera d'une contribution remboursable de 260 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. L'aide du gouvernement du Canada portera plus spécifiquement sur l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements de production de bières, tels qu'une ligne canneteuse automatisée et un compresseur à air/CO 2 et permettra la bonification des installations électriques en place.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, accompagnée de l'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes. L'annonce est effectuée au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

La microbrasserie Pit Caribou, une PME de Percé fondée en 2008, est une entreprise bien implantée dans sa communauté, mais qui rayonne bien au-delà, notamment avec son pub situé à Montréal. La demande est forte pour ses produits distribués dans plus de 1 300 points de vente au Québec. L'entreprise vise d'ailleurs de nouveaux marchés dans le reste du Canada et à l'étranger, notamment en Europe.

Citations

« La vitalité économique de la Gaspésie s'appuie sur la détermination et l'audace des hommes et des femmes d'affaires qui décident d'aborder leurs procédés autrement et de revoir leurs façons de faire. La popularité et la croissance que connaît la microbrasserie Pit Caribou est représentative de ce dynamisme entrepreneurial qu'on voit dans la région. Grâce à l'appui de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Pit Caribou sera en mesure de bien se positionner au Canada et à l'étranger parmi les produits de microbrasseries distribués en canettes. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« En aidant des entreprises comme Pit Caribou à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

L'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes. Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent croître et demeurer compétitives. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, la microbrasserie Pit Caribou pourra acquérir de l'équipement et améliorer ses procédés qui lui permettront de mieux répondre à la demande pour ses produits. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Dans notre domaine d'activité, il faut savoir innover et s'adapter à de nouvelles réalités. L'augmentation de notre taux d'emballage en canettes facilitera la distribution du produit et permettra ainsi de développer de nouveaux marchés dans le reste du Canada et même à l'international. Nous espérons sous peu voir nos produits s'envoler pour l'Europe et même l'Asie. »

Jean-François Nellis, copropriétaire, microbrasserie Pit Caribou

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est la ministre responsable des six agences de développement économique régional, dont DEC.

est la ministre responsable des six agences de développement économique régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

