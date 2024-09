La maison Robert-Bélanger obtient la certification LEED® Argent

SAINT-LAURENT, QC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Saint-Laurent est fier d'annoncer que la maison Robert-Bélanger, un bâtiment patrimonial construit au début du XIXe siècle, a été certifiée LEED® Argent à la suite de travaux de réhabilitation et de restauration pour la préserver.

Octroyée par le Conseil du bâtiment durable du Canada® (CBDCA), cette certification a pour objectif de reconnaître l'excellence et le leadership dans le domaine du bâtiment durable.

La maison Robert-Bélanger située dans l’arrondissement de Saint-Laurent a été certifiée LEED® Argent® à la suite de travaux de réhabilitation et de restauration de ce bâtiment patrimonial construit entre 1803 et 1806 et qui a ouvert au public il y a tout juste un an. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

Cette nouvelle arrive alors que la maison rénovée célèbre son premier anniversaire d'ouverture au public, marquant ainsi une double victoire pour l'environnement et le patrimoine.

Citations

« La maison Robert-Bélanger représente un projet particulièrement cher à mon cœur, car elle incarne à la fois notre histoire, notre communauté et notre engagement envers l'environnement. Ce magnifique bâtiment allie patrimoine et modernité grâce à sa restauration durable. La maison devient probablement le seul bâtiment de plus de 220 ans à obtenir cette certification au Canada! Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires et équipes qui ont contribué à ce succès. J'invite la population à visiter cette maison et à participer aux activités qui s'y déroulent pour découvrir ce lieu rassembleur, à la fois témoin de notre héritage et de notre vision d'avenir. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

La maison et le terrain ont été entièrement restaurés, rénovés et mis aux normes en respectant le caractère patrimonial pour évoquer le passé agricole. Dès le début du projet, Saint-Laurent s'est fixé l'objectif d'atteindre le premier niveau de certification LEED® par la conception et la réhabilitation responsable du bâtiment. Ceci représentait un défi de taille considérant la nature historique de la maison. Dans cette perspective, la préservation des lieux, le respect des méthodes de construction et la mise aux normes ont constitué des enjeux complexes à prendre en compte.

Saint-Laurent a réussi à répondre aux exigences de durabilité du CBDCA permettant de dépasser l'objectif initial et d'atteindre le niveau LEED® Argent. Les critères d'évaluation sont regroupés par catégories et se présentent comme suit :

Aménagement écologique du site

Milieu naturel préservé

Localisation donnant accès immédiat aux lignes d'autobus et à une piste cyclable

Nombreux espaces verts aménagés pour contrer les îlots de chaleur urbaine

Matériaux de revêtement des sols favorisant l'infiltration de l'eau sur le site

Plantation d'espèces indigènes à faible arrosage et entretien minimum

Aires de culture maraîchère dont un potager ancestral

Récupération des eaux de pluie de la toiture pour l'arrosage

Places de stationnement sécurisées pour vélos et vestiaire/douche à l'étage pour les usagers du transport actif

Gestion efficace de l'eau

Mesure en temps réel de la consommation d'eau potable

Drainage du site par la réutilisation des pentes et bassins de rétention naturels du site

Appareils de plomberie économe en eau

Efficacité énergétique

Système géothermique incluant deux puits assurant le chauffage et la climatisation du bâtiment

Système de contrôles centralisés pour mieux gérer la consommation énergétique

Éclairages extérieurs et intérieur utilisant des luminaires DEL

Sélection de matériaux

Matériaux de sources locales

Produits de finition à base d'eau et à faibles émissions de composés organiques volatils (COV)

Qualité de l'environnement intérieur

Aires ouvertes pour favoriser l'accès à la lumière naturelle

Fenêtres ouvrantes pour privilégier la ventilation naturelle

Matériaux et produits à faibles émissions de COV

Les travaux ont été terminés l'an dernier et le bâtiment est ouvert au public depuis le 30 septembre 2023. Depuis, l'organisme VertCité, partenaire de l'arrondissement, occupe l'étage de la maison Robert-Bélanger. Tout au long de l'année, celui-ci organise des activités éducatives sur l'environnement destinées à la population, tout en prenant en charge la gestion des potagers communautaires situés sur le terrain. En parallèle, Saint-Laurent propose une variété d'activités culturelles et ludiques, s'adressant à des publics diversifiés, afin de promouvoir l'engagement communautaire et le développement durable.

Le terrain sur lequel la demeure est implantée, d'une superficie de plus de 7 030 mètres carrés, s'inscrit comme site clé dans le corridor de biodiversité de Saint-Laurent. Localisé sur le chemin du Bois-Franc, cet espace est au cœur d'un des cinq secteurs d'intervention identifiés dans le cadre du corridor en raison de sa grande valeur écologique et historique et des potentiels de connectivité écologique avec l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand.

Rappelons que les travaux de restauration de la maison Robert-Bélanger ont été réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal. De plus, les aménagements extérieurs ont été effectués grâce à un soutien du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre du programme d'aide financière de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

Mentionnons que le projet de sauvegarde de la maison incluant le volet de médiation a remporté le prix Opération patrimoine de Montréal 2023 dans la catégorie Redonner vie.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au cœur de l'île de Montréal, Saint-Laurent est l'arrondissement le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Très multiculturelle, sa population compte près de 105 000 habitants. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et l'environnement au centre de ses décisions, un défi majeur puisque 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales, avec plus de 4500 entreprises, qui génèrent 110 000 emplois.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi un milieu de grande qualité pour les familles et les entreprises.

