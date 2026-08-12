La mairesse de Montréal offre la citoyenneté d'honneur de Montréal à Rafael Payare, directeur musical et artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal

MONTRÉAL, le 12 août 2026 /CNW/ -- La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a offert la citoyenneté d'honneur de Montréal à Rafael Payare, directeur musical et artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), à l'occasion du concert offert par l'OSM sur l'esplanade du Parc olympique pour souligner le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal.

La Ville de Montréal souhaite ainsi témoigner sa reconnaissance à un artiste dont le talent et le rayonnement sont salués à travers le monde. Depuis son arrivée à la tête de l'Orchestre symphonique de Montréal en 2022, M. Payare a su se tailler une place de choix dans le cœur des Montréalaises et des Montréalais.

Alors que la saison 2026-2027 marque sa cinquième année à titre de directeur musical et artistique de l'OSM, M. Payare est devenu le visage de l'une des plus importantes institutions culturelles de Montréal. Sous sa direction, l'Orchestre a consolidé sa réputation parmi les ensembles symphoniques de premier plan en Amérique du Nord, tout en renforçant le statut de Montréal comme grande métropole musicale de renommée internationale.

« Grâce à sa musicalité exceptionnelle, à sa maîtrise technique remarquable et à son charisme naturel au podium, le maestro Rafael Payare est devenu un ambassadeur de la musique et un fier porte-étendard de Montréal sur les scènes du monde entier », souligne Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

Une cérémonie se tiendra à l'hôtel de ville ultérieurement pour célébrer cette citoyenneté d'honneur.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Coordination médias au cabinet de la mairesse, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]