Le retour des Boules du Village : l'administration Martinez Ferrada fait évoluer le projet de Sainte-Catherine Est

MONTRÉAL, le 6 août 2026 /CNW/ -- L'administration Martinez Ferrada annonce le retour tant attendu des Boules du Village et donne le coup d'envoi à une période de renouveau pour le Village. Elle annonce également des ajustements au projet de la rue Sainte-Catherine Est, afin d'offrir un aménagement évolutif qui répond aux besoins du Village, de ses commerces ainsi que des personnes résidentes ou en visite.

« Le retour des Boules du Village redonne vie à un symbole profondément aimé, lié à l'identité du Village et de la communauté 2SLGBTQIA+. Cette œuvre aérienne emblématique rend hommage à l'héritage exceptionnel de Claude Cormier tout en donnant un nouvel élan à notre vision pour Sainte-Catherine Est. Avec un réaménagement plus vert, évolutif et pensé pour favoriser la vitalité commerciale tout au long de l'année, on donne au Village les conditions gagnantes pour réaliser son plein potentiel et continuer de faire rayonner Montréal », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

Ce retour est conditionnel à l'octroi d'un contrat à CCxA par le conseil municipal, à la fin du mois.

Un projet évolutif pour un Village plus vivant

Véritable cœur battant du Village, la rue Sainte-Catherine Est fera l'objet d'une transformation ambitieuse pour créer un milieu de vie plus convivial, accessible et durable dans le but d'améliorer l'expérience des usagères et usagers tout au long de l'année. Le projet prévoit notamment :

Le réaménagement de 1,3 km de rue, entre la rue Berri et l'avenue De Lorimier;

Une rue réservée aux personnes piétonnes sur 1 km, entre les rues Berri et Papineau, avec un aménagement flexible permettant d'en faire une rue partagée au besoin;

Un nouveau revêtement de sol en pavés de béton et de granit;

La plantation de 270 arbres, l'intégration d'infrastructures vertes favorisant la gestion des eaux pluviales et le verdissement de l'artère;

L'ajout de bancs sur mesure par les ateliers de la Ville de Montréal offrant 300 places assises;

Un système d'éclairage spécialisé permettant l'illumination hivernale de la rue;

La réfection complète des infrastructures souterraines, dont les conduites d'aqueduc et d'égout.

« Avec ce projet d'envergure, nous investissons dans la rue Sainte-Catherine Est pour créer des espaces publics attractifs qui contribuent à la vitalité économique, favorisent les rencontres et mettent en valeur le caractère distinctif du Village. Cette annonce s'inscrit dans une vision plus large de revitalisation du secteur et d'autres annonces importantes suivront au cours des prochains mois », a ajouté Claude Pinard, président du comité exécutif et conseiller du district Saint-Jacques.

Le début des travaux est actuellement prévu à l'automne 2027. Leur réalisation s'échelonnera jusqu'en 2030.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]