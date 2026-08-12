Avis aux médias - Breffage technique mobilité en vue des Championnats du monde route UCI 2026

MONTRÉAL, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les représentantes et représentants des médias sont invités à un breffage technique en lien avec la mobilité en vue des Championnats du monde route UCI 2026 qui auront lieu le mois prochain.

Des représentants de la Ville de Montréal, de Tourisme Montérégie, de la Société de transport de Montréal, du Réseau de transport de l'agglomération de Longueuil, d'exo, ainsi que d'autres partenaires seront présents.

Une mêlée de presse avec la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir, Christine Black, ainsi que l'élu responsable de la sécurité et de la prévention, Dimitrios Jim Beis, suivra.

Date : Le 13 août 2026



Heure du breffage technique : 10 h



Heure de la mêlée de presse : 11 h

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Maude Ouellette-Archambault, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 468-4781, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]