L'administration Martinez Ferrada bonifie les bourses des prix en arts visuels et métiers d'art

MONTRÉAL, le 11 août 2026 /CNW/ -- À l'occasion du 30e anniversaire du Prix Pierre-Ayot et du Prix Francois-Houdé, ainsi que du 35e anniversaire du Prix Louis-Comtois, la Ville de Montréal, l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) et le Conseil des métiers d'arts du Québec (CMAQ) annoncent une bonification majeure des bourses associées aux Prix d'Excellence en arts visuels et en métiers d'art. Inchangées depuis 2010, les bourses accordées aux lauréates et lauréats seront augmentées dès 2026.

Le montant remis à la personne récipiendaire des prix Pierre-Ayot et François-Houdé passera de 5 000 $ à 7 500 $, tandis que la bourse du Prix Louis-Comtois passera de 7 500 $ à 10 000 $. De nouvelles bourses seront également créées pour les finalistes : 1 000 $ pour les prix Pierre-Ayot et François-Houdé, et 1 500 $ pour le Prix Louis-Comtois.

Afin de mieux refléter la diversité des parcours des artistes en début de carrière, la Ville de Montréal et l'AGAC annoncent également la révision des critères d'admissibilité du Prix Pierre-Ayot. L'admissibilité reposera désormais sur le nombre d'années de pratique artistique professionnelle, qui passe de 10 à 15 ans, plutôt que sur une limite d'âge.

« En bonifiant ces bourses pour la première fois depuis plus de 15 ans, nous posons un geste concret pour soutenir les artistes, artisanes et artisans qui créent l'identité culturelle unique de Montréal. Cette mise à jour démontre notre engagement à adapter nos programmes à la réalité du milieu tout en investissant tant dans la relève qu'auprès de nos talents établis, qui contribuent à faire briller notre grande métropole culturelle », a déclaré Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Par cette bonification, Montréal réaffirme son engagement envers les artistes, artisanes et artisans montréalais et consolide son statut de métropole culturelle.

« Nous nous réjouissons de cette annonce majeure pour l'avenir des Prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois, qui célèbrent respectivement leur 30e et leur 35e anniversaire cette année. Cette mise à jour constitue un geste concret pour mieux accompagner les artistes dans le développement de leur carrière et reconnaître la diversité des parcours qui contribuent à la vitalité du milieu des arts visuels montréalais. Nous saluons l'engagement soutenu de la Ville de Montréal envers les arts visuels et sa volonté de faire évoluer ces distinctions afin qu'elles demeurent en phase avec les réalités et les trajectoires des artistes d'aujourd'hui », a souligné Anie Deslauriers, directrice générale de l'Association des galeries d'art contemporain.

« Le CMAQ est fier de s'associer à la Ville de Montréal pour célébrer la créativité et l'innovation des artisanes et artisans de la relève en métiers d'art. Depuis trois décennies, le prix François-Houdé joue un rôle essentiel dans la reconnaissance des jeunes créatrices et créateurs, en leur offrant une vitrine pour se faire connaître, développer leur réseau et partager leur savoir-faire avec le public. Cette reconnaissance unique contribue à propulser des talents remarquables et à faire rayonner les métiers d'art du Québec », s'est exprimé Mariouche Gagné, directrice générale du Conseil des métiers d'art du Québec.

À propos des Prix d'Excellence en arts visuels et en métiers d'art

Remis par la Ville de Montréal en partenariat avec l'AGAC et le CMAQ, les prix Louis-Comtois, Pierre-Ayot et François-Houdé visent à reconnaître et à promouvoir l'excellence de la création montréalaise en arts visuels et en métiers d'art. Décernés annuellement par des jurys indépendants, ils soutiennent des artistes, artisanes et artisans professionnels en début de carrière et en mi-carrière tout en contribuant au rayonnement de leurs pratiques.

Appel aux artistes

D'ici le 22 septembre, déposez votre candidature au Prix Pierre-Ayot en cliquant ici.

D'ici le 22 septembre, déposez votre candidature au Prix Louis-Comtois en cliquant ici.

D'ici le 15 septembre, déposez votre candidature au Prix François-Houdé en cliquant ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Maude Ouellette-Archambault, Attachée de presse du comité exécutif, 438 468-4781, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]