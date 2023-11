Explorer les enjeux et se mettre à l'action pour l'avenir de la gastronomie montréalaise

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Centre PHI a été le théâtre de la troisième édition de Tous dans la même assiette, un événement annuel organisé par l'Office montréalais de la gastronomie (OMG), une initiative de Tourisme Montréal. Cette journée a rassemblé près de 200 acteurs importants de la scène gastronomique montréalaise, réaffirmant l'engagement de la communauté à se mobiliser, inspirer et stimuler des projets structurants de la fourche à la fourchette.

L'OMG créée en 2021 et réalisée grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, poursuit sa mission première de faire de Montréal une capitale gastronomique en Amérique du Nord. Cette édition a été animée par Francis Reddy, qui a collaboré avec Catherine Lefebvre, Guillaume Cantin, et Robert Laporte. Ils ont abordé les nombreux enjeux actuels de manière concrète et ont proposé des solutions tangibles.

UNE PROGRAMMATION QUI CHERCHE DES SOLUTIONS

Après avoir exploré le "qui" et le "quoi" de la gastronomie lors des éditions précédentes, le moment est venu d'aborder le "comment". Comment positionner la gastronomie montréalaise, développer son potentiel, innover et faire face aux changements dans le secteur de la restauration, tout en valorisant notre identité?

MONTRÉAL, UN APPÉTIT POUR L'ÉTONNANT

Nouveau positionnement stratégique pour la gastronomie montréalaise

"L'insatiable désir des acteurs de se réinventer et de surprendre, combiné à l'effet 'WOW' de Montréal font de cette ville une référence incontournable en matière de gastronomie. Ici, la cuisine incarne la joie de vivre, sans prétention, et offre une expérience où l'expression de soi est la seule règle à suivre» souligne Lily Barrière Groppi, stratège chez LG2.

RÉVÉLEZ LE POTENTIEL GOURMAND DE MONTRÉAL : MAXIMISEZ LE TOURISME

Tradition, agriculture urbaine, écoresponsabilité et technologie

« Pour développer le tourisme gastronomique, embrassons nos traditions, capitalisons sur notre avance en agriculture urbaine, misons sur le développement durable et exploitons pleinement le potentiel technologique de Montréal. Surtout, il faut inclure la population dans la réflexion. Plus les Montréalais aimeront leur gastronomie, plus les touristes l'apprécieront.» Gwenaëlle Reyt, spécialiste en approches culturelles de l'alimentation

ÉCORESPONSABILITÉ

Les ressources existent, les attentes des clients aussi !

« Autrefois, de nombreuses craintes dissuadaient les restaurateurs de se tourner vers un programme de récupération alimentaire. Notre système et modèle d'affaires a fait et refait ses preuves. Ils ne doivent pas hésiter à embarquer ! », affirme Jean-François Archambault, Fondateur et directeur général de La Tablée des chefs

INNOVER DANS NOS OPÉRATIONS

L'équilibre entre générosité et rentabilité

« La peur de l'innovation peut susciter des réactions hostiles au départ, mais une fois que le succès s'installe, les sceptiques sont confondus. L'utilisation du système de réservation avec paiement anticipé de Libro, par exemple, a montré que l'innovation peut être une voie vers le succès, avec un résultat chez nous de seulement deux absences par an. Ne craignez pas d'innover ; cela peut fonctionner magnifiquement », soutient Julien Masia, Chef propriétaire, Restaurant Masia

MONTRÉAL : CAPITALE MONDIALE DE L'AGRICULTURE URBAINE

Renforcer la connexion entre la restauration et les fermes urbaines

« Avec 57 entreprises agricoles urbaines, surpassant de loin les 36 de Bruxelles, une multitude de filières de production, un climat favorable, et une impressionnante superficie de fermes sur les toits, Montréal s'inscrit en tant que source d'inspiration internationale. Cependant, des stratégies de soutien sont nécessaires pour garantir la pérennité de cette réussite », Éric Duchemin, directeur du Laboratoire sur l'agriculture urbaine

NOTRE IDENTITÉ CULINAIRE

Ville plurielle, multiculturelle et innovante

« Montréal, une ville qui évolue, reflète la richesse de son héritage français et lyonnais et de sa diversité multiculturelle. Notre passé festif, ouvrier, et innovant s'entremêle dans une mosaïque gastronomique, prête à être découverte. La recommandation : explorer les coins moins visités de notre identité culinaire, comme la cuisine Mohawk. » Amélie Masson-Labonté, historienne

Les discussions fructueuses de la journée permettront à l'Office montréalais de la gastronomie d'accompagner le milieu de la gastronomie locale dans l'accélération de leurs connaissances d'affaires et leur développement.

« Ensemble, nous écrivons un nouveau chapitre de notre succès culinaire. La gastronomie à Montréal est profondément enracinée dans notre identité et c'est avec une immense fierté que Tourisme Montréal dynamise l'Office montréalais de la gastronomie. Merci aux acteurs de ce secteur si riche et diversifié », affirme Manuela Goya, Vice-présidente du Développement de la destination et Affaires publiques à Tourisme Montréal.

L'OMG s'engage également à soutenir les acteurs de l'industrie dans la mise en œuvre d'initiatives concrètes visant à renforcer l'attractivité de la relève et la rétention de la main-d'œuvre.

À propos de l'Office montréalais de la gastronomie (OMG) :

L'Office montréalais de la gastronomie est une initiative de Tourisme Montréal créée en 2021, réalisée grâce à l'appui financier de la Ville de Montréal. L'OMG a comme mission de mobiliser les milieux concernés pour renforcer Montréal comme destination gastronomique de premier choix en Amérique du Nord. Ainsi, ses objectifs sont de positionner la gastronomie comme moteur de développement économique, social, environnemental, culturel et comme lieu de création et d'innovation; d'accompagner les milieux concernés à accroître la portée d'initiatives à forte valeur ajoutée pour la destination et à faciliter les occasions d'affaires; de stimuler et de reconnaître les initiatives de valorisation des produits artisanaux de Montréal et de nos régions; de mettre en lumière les éléments clés du patrimoine culturel et de l'identité culinaire montréalaise et québécoise ainsi que d'intensifier la visibilité des produits, des chefs ainsi que des artisanes et artisans montréalais à l'extérieur du Québec. Pour plus d'information, visitez le site : www.officemtlgastronomie.ca.

