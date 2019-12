La Journée du miracle CIBC a permis d’amasser 6 M$ au profit d’organismes d’aide à l’enfance des quatre coins du monde lors de son 35e anniversaire

Au cours de la journée, les employés de la Banque CIBC ont uni leurs efforts à ceux des clients, des invités spéciaux et des organismes de bienfaisance partenaires lors d'activités qui se déroulaient dans plusieurs grandes villes, dont Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal, New York, Chicago, Londres et Hong Kong.

« Nous sommes très heureux d'avoir recueilli 6 M$ pour contribuer à changer la vie d'enfants qui ont besoin de notre aide, grâce au soutien exceptionnel de nos clients, de notre équipe et de nos partenaires, a déclaré Harry Culham, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux, et président de la Fondation pour l'enfance CIBC. Voir autant de personnes se rassembler pour égayer la vie d'enfants et celle de leurs familles est quelque chose de vraiment unique qui reflète parfaitement ce qu'est la Journée du miracle CIBC. »

Depuis 1984, l'événement annuel organisé par des employés de la Banque CIBC a permis d'amasser 106 M$ au Canada et 256 M$ à l'échelle mondiale, pour aider à transformer la vie d'enfants et de collectivités dans le monde entier.

« Cette journée a toujours mis, et mettra toujours, l'accent sur les enfants dans le besoin au sein de nos collectivités, a indiqué M. Culham. Une personne peut faire une différence, mais lorsque tout le monde y met du sien pour aider les enfants, nous pouvons faire une incroyable différence. Pouvoir aider les enfants à réaliser leurs ambitions et les faire sourire… voilà le but de cette journée. »

Les fonds recueillis à l'occasion de la Journée du miracle CIBC sont distribués tout au long de l'année et ont une incidence majeure sur le soutien offert à des organismes à but non lucratif comme Children's Aid Foundation of Canada, qui aide les enfants et les jeunes pris en charge par les services de la protection de la jeunesse à passer de la survie à l'épanouissement, à avoir les moyens de briser le cycle de la maltraitance et de la négligence dans lequel ils ont grandi alors qu'ils n'y sont pour rien.

« La Journée du miracle CIBC nous a permis de joindre des milliers d'enfants partout au Canada grâce à des activités et à des programmes enrichissants les aidant à s'épanouir, a dit Valerie McMurtry, présidente et chef de la direction, Children's Aid Foundation of Canada. Grâce à cet appui vital, nous avons pu obtenir de meilleurs résultats pour les enfants et les jeunes à risque. Nos programmes et les fonds permettant leur fonctionnement peuvent se traduire par un meilleur rendement scolaire, un réseau de soutien élargi et des changements généralement positifs dans le bien-être des enfants. »

Dans le cadre de l'édition 2019 de la Journée du miracle CIBC, une carte de remerciements géante contenant des messages d'enfants ayant bénéficié de cet événement annuel au fil de ses 35 ans d'histoire a été dévoilée à Toronto.

La Banque CIBC dans la collectivité

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. Unis autour de l'initiative d'investissement communautaire Un pour tous, la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper et à soutenir les gens et les collectivités, sachant que le dévouement à une cause est un choix personnel qui vient du cœur. En 2018, la Banque CIBC et son équipe ont investi 80 millions de dollars dans des organismes communautaires de l'ensemble du Canada et des États-Unis, par l'intermédiaire d'initiatives incluant la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer et la Journée du miracle CIBC. Apprenez-en davantage au sujet de l'investissement communautaire en ligne ou joignez-vous à la conversation #Unpourtous sur Twitter @CIBC et sur Facebook (www.facebook.com/CIBC), ou suivez-nous sur Instagram @CIBC.

