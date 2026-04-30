WINNIPEG, MB, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le 2 mai 2026, les Canadiens des quatre coins du pays conjugueront leurs efforts pour promouvoir la résilience communautaire à l'occasion de la Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt (Journée de préparation).

Intelli-feuMC Canada est fière de collaborer à cette initiative nationale avec son membre fondateur, soit Co-operators, ainsi qu'avec l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) et les organismes de gestion des feux de forêt provinciaux et territoriaux, qui partagent tous le même objectif commun : aider les Canadiens à rendre leurs communautés plus sécuritaires et plus résilientes face aux risques que posent les feux de forêt.

Grâce au soutien indéfectible et à la générosité de ces partenaires, des bourses de 500 $ ont été mises à la disposition de particuliers souhaitant encourager la mise en œuvre des principes Intelli-feu au sein de leur communauté en vue de réduire son exposition aux risques des feux de végétation. En 2026, Intelli-feu Canada a reçu 434 candidatures, et du financement a été offert à 366 communautés pour la tenue d'activités en matière de préparation entre mai et octobre.

Collaboration nationale pour la sécurité locale

Cette journée d'action encourage les citoyens à se rassembler dans leurs quartiers pour prendre des mesures concrètes qui réduisent les risques de dommages aux habitations et aux espaces environnants en cas de feux de végétation. Qu'il s'agisse d'enlever des débris secs ou d'éclaircir la végétation inflammable, ces gestes locaux sont essentiels pour un pays plus résilient.

La Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt souligne la force des partenariats. En associant l'expertise des organismes chargés de la lutte contre les feux de forêt au soutien des secteurs de l'assurance et de la recherche, cette initiative offre aux communautés les ressources et la motivation nécessaires pour des mesures proactives.

« La Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt encourage la préparation face aux feux de forêt plutôt que la seule réaction. Lorsque des voisins collaborent pour mettre en œuvre les principes Intelli-feu, non seulement ils protègent leurs propres maisons, mais ils rendent toute leur communauté plus résiliente », affirme Hannah Swift, directrice de la prévention et de l'atténuation pour le Centre interservices des feux de forêt du Canada.

« Les feux de forêt menacent des quartiers entiers, pas seulement les maisons prises isolément. C'est pourquoi il est capital que les communautés coopèrent pour mettre en place les stratégies Intelli-feu. Co-operators promeut fièrement ces principes de collaboration auprès des nombreux résidents que nous assurons au Canada, encourageant les mesures proactives qui appuient la résilience des Canadiens et préviennent les pertes irremplaçables », indique Maya Milardovic, vice-présidente associée aux relations gouvernementales de Co-operators.

« L'IPSC est fier de promouvoir la Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt au Canada, une initiative que nous soutenons depuis ses débuts puisqu'elle mobilise amis et voisins face au risque croissant que posent les feux de forêt », souligne Paul Kovacs, directeur général de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques. « La Journée de préparation des collectivités contre les feux de forêt montre que la prévention efficace des risques commence à l'échelle locale, par des communautés qui partagent leurs connaissances, renforcent leur résilience et agissent ensemble pour se protéger mutuellement avant qu'un désastre ne frappe. La coopération et la prévention sont au cœur de la mission de l'IPSC, qui consiste à prévenir les sinistres catastrophiques partout au Canada. »

Qu'il s'agisse de consacrer une journée au nettoyage du quartier, au déchiquetage de bois mort ou à un atelier pédagogique, chaque geste réduit les risques relatifs aux feux de végétation.

Pour apprendre comment participer, télécharger des ressources ou trouver un événement dans votre secteur, consultez le www.intellifeucanada.ca.

Personnes-ressources pour les médias :

Awa Cissé

Chargée des communications

Centre interservices des feux de forêt du Canada

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Relations avec les médias de Co-operators

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À propos d'Intelli-feuMC Canada

Le programme Intelli-feuMC Canada aide les Canadiennes et les Canadiens à réduire les risques liés aux feux de végétation et à accroître la résilience face à cette menace grâce à des solutions communautaires.

Intelli-feuMC Canada fournit aux Canadiennes et Canadiens des outils comme des publications, des programmes, des formations et des ateliers pour les aider à préparer proactivement leurs maisons, leurs propriétés et leurs quartiers face à la menace des feux de végétation. Intelli-feu Canada agit en vertu du mandat qui lui a été confié par le Centre interservices des feux de forêt du Canada et reçoit l'appui d'administrations municipales, du secteur privé et des organismes de gestion des feux de végétation fédéraux, provinciaux et territoriaux. Pour en savoir plus, consultez le www.intellifeucanada.ca.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable.

En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights.

À propos de l'IPSC

Fondé en 1998 par des assureurs en dommages du Canada, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) est un institut de recherche indépendant à but non lucratif basé à Toronto et à London (Université Western), au Canada.

L'IPSC est un centre d'excellence pour la prévention des catastrophes, la recherche et l'éducation. Les chercheurs de l'IPSC sont reconnus mondialement pour leurs travaux d'avant-garde dans les domaines du génie éolien et du génie sismique, des sciences de l'atmosphère, du génie hydroéconomique et de l'économie. La recherche multidisciplinaire est au cœur de la mission de l'IPSC qui vise à améliorer la résilience des collectivités face aux catastrophes. www.iclr.org

SOURCE Co-operators Group Limited