Célébration du progrès, de la résilience, et du pouvoir de la coopération

MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - L'assemblée générale annuelle (AGA) 2026 de Co‑operators, qui s'est tenue du 8 au 10 avril à Montréal, au Québec, a été couronnée de succès. Pendant ces trois jours, des personnes déléguées, des gestionnaires et des partenaires de tout le pays ont réfléchi aux réalisations organisationnelles, discuté de défis émergents et réaffirmé l'engagement de Co-operators en faveur du mouvement coopératif.

Les coopératives, des cheffes de file par nature

L'AGA de cette année a mis l'accent sur la capacité de l'organisation à continuer de jouer un rôle de premier plan dans un paysage géopolitique qui change rapidement - pensons seulement aux tensions mondiales, à l'incertitude économique et aux pressions liées au climat. Mais Co-operators a su puiser dans les forces inhérentes du modèle coopératif pour demeurer stable dans sa raison d'être, ses valeurs et sa vision à long terme.

L'événement marquait également la dernière année de la stratégie quadriennale actuelle de l'entreprise. Les personnes déléguées ont salué les progrès importants réalisés dans chaque pilier stratégique. À cet égard, citons la résilience financière accrue, les avancées numériques, les engagements renforcés en matière de durabilité et les partenariats communautaires plus fort pour soutenir la résilience économique et climatique. Rob Wesseling, président et chef de la direction, a souligné le dynamisme continu de l'organisation et les priorités qui guident sa croissance, et a expliqué que les valeurs de Co-operators façonnent son point de mire et renforcent l'entreprise pour les années à venir : « Le travail qu'on choisit d'accomplir, en tant qu'entreprise, est un élément sur lequel on a le contrôle. On peut changer les choses. On peut concrétiser notre raison d'être, qui est d'assurer la sécurité financière des Canadiennes, des Canadiens et de nos collectivités. »

Karen Higgins, cheffe des finances, a quant à elle confirmé la solide performance de l'organisation et son engagement en matière de gestion financière responsable, et a réitéré le lien indissociable entre les saines pratiques financières et les grands buts de l'organisation engagée : « Pour faire progresser notre raison d'être, il faut avoir une approche disciplinée de la gestion des capitaux afin de nous assurer d'honorer nos engagements envers les Canadiens, les Canadiennes et leurs collectivités. En maintenant une base de capitaux solide, nous pouvons investir dans une société durable et résiliente, et en faire la promotion, ce qui démontre qu'un rendement financier et une influence sociale et environnementale positive vont de pair. »

Le conseil d'administration

La collaboration - tant dans l'organisation que dans le secteur en général - s'est imposée comme thème central des principales présentations et discussions. La direction a fait valoir que le modèle coopératif demeure une source vitale de force, grâce à son approche humaine dans un monde de plus en plus complexe. Robert Moreau, président du conseil d'administration, a souligné l'importance d'avoir une gouvernance solide, de valoriser la voix des membres et de favoriser l'action collective, car c'est ce qui permet, en grande partie, à la coopérative de générer des retombées positives continues : « Notre identité coopérative prend vie à travers nos valeurs de responsabilité, d'intégrité et d'inclusion - ces principes guident notre façon de servir, de diriger et de contribuer fructueusement à une société plus résiliente et durable. Nos valeurs sont plus que des mots; elles façonnent nos façons d'agir, de décider et de contribuer en tant que coopérative… C'est notre attachement à ces valeurs qui définit notre approche à l'égard des opérations, de la stratégie et de la gouvernance. »

L'AGA s'est conclue par la réaffirmation de l'engagement à faire progresser le mouvement coopératif et à continuer de servir les membres et les collectivités avec intégrité, innovation et compassion.

Un membre du conseil d'administration s'est retiré.

Jim Laverick, Alberta

Un nouvel administrateur a été élu.

Terry Gunter, Alberta

Un organisme qui aide les jeunes et supprime les obstacles à l'emploi

Enfin, on a fièrement nommé l'organisme Bois Urbain comme l'un des lauréats d'une subvention des Fonds communautaires de Co-operators. Fondé en 1994, cet organisme soutient l'intégration sociale et professionnelle de personnes marginalisées, et plus particulièrement des jeunes. Comme entreprise à vocation sociale spécialisée dans l'ébénisterie, Bois Urbain tire parti de son activité économique pour remplir sa mission, offrant un programme de formation rémunérée de 26 semaines qui prépare les gens à une carrière dans le travail du bois, la peinture de meubles, le service à la clientèle ou l'entretien de bureaux.

« Bois Urbain est une entreprise à vocation sociale tournée vers l'avenir qui a un impact concret sur la vie de sa clientèle grâce, entre autres, à des organisations comme Co‑operators. Notre organisme est honoré et reconnaissant de la confiance qui lui est témoignée via les Fonds communautaires de Co-operators. Cet appui nous permet d'étendre nos services et de les offrir à une clientèle plus diversifiée, notamment aux jeunes qui ont des enjeux de santé mentale et que le marché du travail exclut », se réjouit Natalia Cojocaru, directrice générale de Bois Urbain.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émission nette dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le cooperators.ca.

Pour de plus amples renseignements, écrivez à [email protected].

SOURCE Co-operators Group Limited