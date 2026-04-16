VICTORIA, BC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Co-operators est fière de rendre hommage à trois femmes exceptionnelles dont le leadership et le dévouement contribuent à renforcer la résilience face aux feux de forêt à travers le Canada, par le biais du prix Lynn-Orstad - Women in Wildfire Resiliency.

Remis chaque année lors du Wildfire Resiliency and Training Summit, organisé par Intelli-feu Colombie-Britannique, le prix Lynn-Orstad récompense les qualités visionnaires de Canadiennes qui ont participé de façon marquée et durable à la réduction des risques de feux de forêt, à l'éducation et à la mobilisation communautaire. Les lauréates reçoivent un prix personnalisé ainsi qu'une bourse de 1 000 $ destinée à soutenir la poursuite de leurs efforts de résilience face aux feux de forêt dans leurs communautés.

« La résilience face aux feux de forêt se construit à l'échelle locale, grâce à un leadership qui rassemble les individus, les connaissances et les ressources », explique Maya Milardovic, vice-présidente associée aux relations gouvernementales chez Co‑operators, qui a siégé au conseil d'administration d'Intelli-feu Colombie-Britannique aux côtés de Lynn Orstad et a contribué à la création du prix en son honneur. « Le prix Lynn-Orstad souligne le travail des femmes qui façonnent l'avenir de la résilience face aux feux de forêt grâce à la prévention, à la collaboration et à une vision à long terme. »

Cette année, les lauréates sont :

Danyta Welch , directrice des services de programmes locaux à l'Union of British Columbia Municipalities. Danyta a été récompensée pour avoir contribué à renforcer la résilience face aux feux de forêt. Plus précisément, elle a fait la promotion des programmes Intelli-feu, obtenu des financements essentiels et offert à toutes les municipalités de la Colombie‑Britannique des outils pour réduire les risques de feux de forêt.

, directrice des services de programmes locaux à l'Union of British Columbia Municipalities. Danyta a été récompensée pour avoir contribué à renforcer la résilience face aux feux de forêt. Plus précisément, elle a fait la promotion des programmes Intelli-feu, obtenu des financements essentiels et offert à toutes les municipalités de la Colombie‑Britannique des outils pour réduire les risques de feux de forêt. Colleen Ross , écologiste spécialisée en feux de végétation et cheffe de brûlage à AFE. Colleen a été récompensée pour son leadership en matière de feux dirigés, son rôle de mentore et ses initiatives communautaires de renforcement de la résilience face aux feux de forêt, menées en collaboration avec des Nations autochtones et des administrations locales.

, écologiste spécialisée en feux de végétation et cheffe de brûlage à AFE. Colleen a été récompensée pour son leadership en matière de feux dirigés, son rôle de mentore et ses initiatives communautaires de renforcement de la résilience face aux feux de forêt, menées en collaboration avec des Nations autochtones et des administrations locales. Michelle Vandevord, directrice de la gestion des urgences des Premières Nations de la Saskatchewan et membre des pompiers volontaires de la Première Nation de Muskoday. Michelle a été récompensée pour avoir mis en place des programmes de sécurité incendie ancrés dans la culture et axés sur les communautés, ainsi que pour avoir renforcé la résilience des communautés autochtones partout au Canada.

Cette année, le Wildfire and Resiliency Training Summit, qui a eu lieu du 8 au 12 avril à Victoria, en Colombie‑Britannique, a réuni plus de 700 professionnelles et professionnels en gestion des urgences et des feux de forêt de partout au Canada, dont des membres des Premières Nations, des services incendie, des administrations locales et des spécialistes du domaine. Co‑operators était représentée par deux personnes : Don Iveson, conseiller cadre auprès du Laboratoire d'accélération de la résilience, a souligné dans son discours principal l'importance de la collaboration multisectorielle pour réduire les risques de feux de forêt; Michelle Laidlaw, vice-présidente associée au portefeuille national d'assurance habitation, a fait partie d'un panel sur l'évolution du rôle de l'assurance dans le soutien des efforts de prévention dans les régions exposées aux feux de forêt.

Le prix Lynn-Orstad a été créé en mémoire d'une leader respectée, qui a fait de la résilience face aux feux de forêt sa mission pendant plus de 30 ans. Lynn est décédée en 2021. Le prix vise à perpétuer son legs en matière d'éducation, de collaboration avec les peuples autochtones et de mentorat, et de soutenir les femmes qui contribuent à bâtir un avenir plus sûr et plus résilient.

Co‑operators demeure résolument engagée à soutenir la prévention des feux de forêt, et à appuyer les leaders qui œuvrent à l'établissement de communautés plus sûres et plus résilientes partout au pays.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays, selon Corporate Knights.

À propos d'Intelli-feu Colombie-Britannique

Le programme provincial Intelli-feu en Colombie-Britannique vise à réduire les effets négatifs des incendies de forêt. Il est la ressource de référence pour les individus, les quartiers et les collectivités qui cherchent à se protéger et à protéger leurs biens contre les incendies de forêt. Ses ressources sont basées sur des recherches scientifiques qui démontrent que le fait d'effectuer des tâches simples du programme Intelli-feu peut rendre les propriétés beaucoup plus résilientes. Pour en savoir plus, consultez le sitefiresmartbc.ca/.

À propos d'Intelli-feu Alberta

Fondé en 2020, le programme Intelli-feu en Alberta est né de la principale recommandation du rapport final de l'examen des incendies de forêt du printemps 2019 du gouvernement de l'Alberta. L'objectif est de favoriser une approche globale de la résilience devant les incendies de forêt dans la province. La section provinciale d'Intelli-feu en Alberta travaille en collaboration et en harmonie avec Intelli-feu Canada. Pour en savoir plus, consultez firesmartalberta.ca/.

Les médias peuvent communiquer avec :

Courriel : [email protected]

SOURCE Co-operators Group Limited