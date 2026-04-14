Un rapport récent révèle que plus de trois millions de personnes ayant un faible revenu au Canada ont besoin d'une aide financière

TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - Il existe un manque considérable d'aide financière dans l'ensemble du pays : trois millions de personnes au Canada sont aux prises avec des difficultés financières. Ce constat a été fait dans un récent rapport de Prospérité Canada, Combler le fossé : Solutions pour combler les écarts en matière d'aide financière au Canada réalisé avec le financement de recherche de Co‑operators. Ce rapport comprend un cadre de solutions complet visant à favoriser la collaboration intersectorielle afin d'aider les personnes à faible revenu au Canada à atteindre la sécurité financière grâce à des conseils, des outils et des ressources utiles.

Il est manifestement nécessaire d'éliminer les obstacles systémiques qui empêchent la population canadienne mal desservie d'accéder à des ressources, à des conseils et à du soutien en matière de finances. L'élargissement de services de planification financière gratuits ou peu dispendieux contribue à rendre les conseils financiers accessibles à toute la population canadienne. Le rapport mentionne d'autres possibilités efficaces de combler le fossé financier au Canada comme la mise en place de la déclaration de revenus automatique, l'investissement dans les services de soutien communautaire et la tenue d'audits d'accessibilité. Ensemble, ces mesures soulignent l'importance de la collaboration pour combler le fossé au pays.

Le rapport met en lumière les problèmes persistants d'exclusion financière et de vulnérabilité auxquels sont confrontées les personnes à faible revenu au Canada. Ces personnes ploient sous une dette moyenne de 34 539 $ et plusieurs d'entre elles ne sont pas en mesure de tirer parti de l'aide et des ressources mises à leur disposition. Ainsi, on estime que 20 % d'entre elles passent à côté d'avantages fiscaux essentiels, car elles préfèrent effectuer elles-mêmes leur déclaration de revenus en raison d'un manque de confiance envers les prestataires de services traditionnels. Elles mentionnent également que les solutions ne sont pas adaptées à leur situation particulière. Ces problèmes systémiques aggravent les difficultés d'accès auxquelles les communautés défavorisées doivent faire face.

« Le rapport met en évidence un fossé très préoccupant qui affecte la sécurité financière des Canadiens et Canadiennes et la robustesse de nos collectivités, affirme Jessica Fisher, vice-présidente associée, Responsabilité sociale, chez Co‑operators. Au Canada, des millions de personnes à faible revenu n'ont pas accès à du soutien financier fiable et à des conseils adaptés à leurs besoins, menaçant ainsi la sécurité financière de toute la communauté. Il est donc urgent d'élargir l'accès aux services d'aide financière communautaires et d'améliorer l'accès aux prestations publiques. En agissant maintenant et en travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque Canadien et Canadienne dispose du soutien et des ressources nécessaires pour s'épanouir. »

Le rapport évoque également la nécessité de s'engager dans des actions concertées, tout en constatant qu'aucun secteur ne peut à lui seul combler le manque d'aide financière au pays. La collaboration des gouvernements, des services financiers et des organismes communautaires est essentielle dans le cadre d'une prise de mesures spécifiques.

« Nos résultats de recherche dans le rapport Combler le fossé mettent en lumière un problème sociétal important qui affecte de manière disproportionnée les collectivités mal desservies », explique Elizabeth Mulholland, directrice générale de Prospérité Canada. « Élaboré avec Co‑operators, ce cadre exhaustif de solutions fournit une approche claire pour que les gouvernements, les institutions financières et les organismes communautaires puissent travailler ensemble. En remédiant à ces obstacles et en encourageant la collaboration, nous pouvons faire en sorte que chaque personne au Canada ait un accès équitable aux outils financiers et au soutien indispensables à son bien-être et à un avenir plus résilient sur le plan financier. »

À propos de Co‑operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co‑operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co‑operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co‑operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights.

Pour en savoir plus, consultez le cooperators.ca.

À propos de Prospérité Canada

Prosper Canada is a national charity driving bold change that enables more people to prosper. Avec le gouvernement, les entreprises et les partenaires communautaires à travers le Canada, nous développons des services d'autonomisation financière qui changent la vie, nous innovons pour une plus grande inclusion et un plus grand impact, et nous éliminons les obstacles au bien-être financier pour les personnes à revenus faibles et modestes. Notre objectif est de façonner un Canada où chaque personne a la possibilité et le soutien nécessaires pour atteindre l'autonomie financière et vivre dans la dignité et la stabilité et tirer parti des possibilités. Pour en savoir plus, consultez le site www.prospercanada.org/fr/.

À propos du rapport

En 2023, Prospérité Canada a travaillé avec le secteur financier, des gouvernements et des spécialistes communautaires pour cibler les besoins financiers prioritaires des personnes ayant un faible revenu et évaluer l'état actuel des services en la matière. Les conclusions, publiées dans le rapport Missing for Those Who Need It Most: Canada's Financial Help Gap, confirment que les services existants sont souvent inabordables, inaccessibles ou inadaptés aux besoins des personnes ayant un faible revenu.

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SOURCE Co-operators Group Limited