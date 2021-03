TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - En janvier 2021, le Détachement de l'aéroport de Toronto de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a clos une opération policière menée conjointement avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le Service de police régional de York, le Service de police de Toronto et le Service de police régional de Peel. Le projet OALTO, qui visait un réseau de trafic de stupéfiants, a mené à l'arrestation de cinq personnes qui ont été accusées de multiples infractions criminelles.

L'enquête a débuté en septembre 2020, lorsque la GRC a commencé à enquêter sur d'importantes cargaisons de cannabis dissimulées dans les faux fonds de caisses en bois, qui avaient été découvertes par les agents des services frontaliers de l'ASFC à l'aéroport international Pearson de Toronto. Les cargaisons devaient être expédiées aux Caraïbes. Une enquête plus approfondie a conduit à l'exécution de mandats de perquisition dans trois villes (Ajax, Toronto et Vaughan). Cinq cargaisons illégales ont été interceptées avant leur exportation depuis le Canada. Environ 43 kilogrammes de cannabis et plus de 1,5 kilogramme de cocaïne ont été saisis, ainsi que diverses substances frelatantes, 130 695 $ en espèces, une importante quantité de munitions, des accessoires d'armes à feu, notamment des chargeurs à grande capacité, un pistolet paralysant et un véhicule volé.

Les personnes suivantes ont été accusées :

Dean McAlpine (34 ans), d'Ajax, en Ontario

Exportation non autorisée de cannabis, en violation de la Loi sur le cannabis (5 chefs d'accusation);

(5 chefs d'accusation); Possession non autorisée de cannabis à des fins d'exportation, en violation de la Loi sur le cannabis (5 chefs d'accusation);

(5 chefs d'accusation); Possession non autorisée de plus de 30 grammes de cannabis dans un lieu public, en violation de la Loi sur le cannabis ;

; Complot en vue de commettre un acte criminel en violation du Code criminel (5 chefs d'accusation);

(5 chefs d'accusation); Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (2 chefs d'accusation);

(2 chefs d'accusation); Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (2 chefs d'accusation);

(2 chefs d'accusation); Possession de biens criminellement obtenus, en violation du Code criminel (3 chefs d'accusation);

(3 chefs d'accusation); Possession d'une arme, d'un dispositif ou de munitions prohibés ou en contravention d'une ordonnance d'interdiction, en violation du Code criminel (3 chefs d'accusation);

(3 chefs d'accusation); Possession d'une arme, d'un dispositif ou de munitions prohibés tout en sachant que leur possession n'est pas autorisée, en violation du Code criminel (4 chefs d'accusation).

Charlotte Batticks (32 ans), d'Ajax, en Ontario

Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession de biens criminellement obtenus, en violation du Code criminel du Canada (2 chefs d'accusation);

(2 chefs d'accusation); Possession d'une arme prohibée, en violation du Code criminel.

Dakota Henderson (31 ans), de Toronto, en Ontario

Exportation non autorisée de cannabis, en violation de la Loi sur le cannabis (2 chefs d'accusation);

(2 chefs d'accusation); Possession non autorisée de cannabis à des fins d'exportation, en violation de la Loi sur le cannabis ;

; Possession non autorisée de plus de 30 grammes de cannabis dans un lieu public, en violation de la Loi sur le cannabis ;

; Complot en vue de commettre un acte criminel en violation du Code criminel (2 chefs d'accusation);

(2 chefs d'accusation); Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Robin Bernice Henderson (57 ans), de Toronto, en Ontario

Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Terrell Ling (59 ans), de Toronto, en Ontario

Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Tous les accusés doivent comparaître devant le tribunal le 4 mars 2021 au palais de justice de Brampton (A. Grenville & William Davis), situé au 7755, rue Hurontario, à Brampton, en Ontario.

« Les groupes transnationaux du crime organisé continuent d'exploiter les possibilités d'accroître leur influence, leurs réseaux et leurs profits, et ce, même en situation de pandémie mondiale. L'exportation illégale de cannabis est liée à l'importation illégale de stupéfiants dangereux comme la cocaïne, qui constitue la principale source de revenus de ces groupes. Ces résultats témoignent de l'engagement de la GRC envers la sécurité publique et la préservation de l'intégrité des frontières », a déclaré l'inspecteur Barry Dolan, officier responsable du Détachement de la GRC de l'aéroport de Toronto.

Les organismes chargés de l'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités; cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'atteindre cet objectif. Si vous détenez de l'information sur l'importation ou l'exportation de substances désignées, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la division ontarienne de la GRC, au 1 800 387-0020 , ou encore faire un signalement de façon anonyme auprès d'Échec au crime, au 1 800 222-8477 .

