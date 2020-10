CORNWALL, ON, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Le mercredi 7 octobre 2020, vers 18 h, l'équipe SAVE du Service de police du territoire Mohawk d'Akwesasne a tenté d'effectuer un contrôle d'un bateau sur le fleuve Saint-Laurent, dans la région de Fraser Point, à la suite d'une observation de chargement de plusieurs sacs à ordures noirs. Le bateau a omis de s'arrêter devant la police, et les deux passagers ont été vus en train de jeter les sacs à ordures dans la rivière alors que le bateau s'éloignait rapidement de la police. Le bateau et ses passagers ont fui la région vers l'ouest en direction du territoire d'Akwesasne.

Environ vingt (20) sacs déchargés dans l'eau ont été récupérés et il a été confirmé plus tard qu'ils contenaient du tabac de contrebande. Les preuves ont été remises à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui mène l'enquête.

Le bateau suspect a été décrit comme étant un yacht hydropropulsé bleu gris portant le numéro de coque AKW450 et possédant un seul moteur hors-bord blanc Evinrude de 300 chevaux-vapeur.

Le pilote était un homme âgé d'environ 25 ans, grand et mince à la peau claire et aux cheveux teints en brun roux.

Le passager était un homme fort au teint clair avec une moustache brune et des lunettes noires.

Veuillez consulter les photos ci-jointes. Quiconque détient des renseignements à propos de l'identité des deux suspects est prié de communiquer avec le Détachement de la GRC de Cornwall au 613 937-2800. Si vous souhaitez effectuer un signalement anonyme, veuillez communiquer avec Échec au crime au 1 800 222-8477 ou rendez-vous sur le site Web d'Échec au crime.

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : GendarmerieroyaleduCanada

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Renseignements : Sergente Lucie Lapointe, Agente des relations avec les médias, Division O, GRC (Ontario), 905 876-9640, Adresse courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.rcmp-grc.gc.ca/