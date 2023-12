OTTAWA, ON, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Avec l'aide de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Service de police d'Ottawa, la Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la GRC à Ottawa a démantelé un groupe du crime organisé d'Ottawa responsable de l'importation de grandes cargaisons de cocaïne au Canada.

En août 2023, à la suite des opérations de l'ASFC au Nouveau-Brunswick (N.-B.), des agents des services de renseignements de l'ASFC ont identifié une entreprise canadienne soupçonnée d'utiliser des conteneurs maritimes pour faire passer de la drogue de la Colombie au Canada.

En octobre 2023, les autorités colombiennes ont indiqué avoir saisi 38 kilogrammes de cocaïne expédiée de la Colombie à une entreprise de la région d'Ottawa. Un deuxième conteneur était toujours en route vers le Canada à destination de la même entreprise.

Le 22 octobre 2023, des agents des services frontaliers de l'ASFC et le Service des chiens détecteurs de Saint John (N.-B.) ont repéré et examiné le deuxième conteneur. L'ASFC a découvert et saisi 14 kilogrammes de cocaïne au cours de la fouille et a confié l'enquête à la GRC.

À partir de là, la GRC a commencé à suivre le conteneur dans l'est du Canada tout en se concentrant sur le groupe du crime organisé responsable de l'importation.

Le 8 novembre, la Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la GRC à Ottawa, avec l'aide de l'ASFC et du Service de police d'Ottawa, a exécuté un mandat de perquisition sur une propriété près d'Ottawa, utilisée par le groupe du crime organisé pour entreposer les drogues en attendant qu'elles soient distribuées. La fouille de la propriété a permis de découvrir deux armes à feu prohibées et un gilet pare-balles.

(Photo de la GRC : Autorités colombiennes avec saisies de cocaïne)

(Photo de la GRC : Saisie de drogues, de fusils et de gilets)

Au total, cette opération a empêché l'entrée au Canada de 52 kilogrammes de cocaïne d'une valeur marchande se situant entre 1,4 et 1,7 million de dollars. Trois hommes et une femme d'Ottawa ont été arrêtés.

Andrew Abboud (40 ans)

Importation d'une substance de l'annexe I (cocaïne), en contravention au paragraphe 6 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance de l'annexe I (cocaïne), en contravention au paragraphe 4 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance de l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en contravention au paragraphe 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Complot en vue de commettre un acte criminel, soit d'importer une substance de l'annexe I, en contravention à l'article 465 1 (c).

Possession illégale d'une arme à feu en contravention du paragraphe 95 (1) du Code criminel.

Tawab Sayed Dadshani (48 ans)

Importation d'une substance de l'annexe I (cocaïne), en contravention au paragraphe 6 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance de l'annexe I (cocaïne), en contravention au paragraphe 4 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance de l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en contravention au paragraphe 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Complot en vue de commettre un acte criminel, soit d'importer une substance de l'annexe I, en contravention à l'article 465 1 (c).

Possession illégale d'une arme à feu en contravention du paragraphe 95 (1) du Code criminel.

Ebrahim Dadshani (31 ans)

Importation d'une substance de l'annexe I (cocaïne), en contravention au paragraphe 6 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance de l'annexe I (cocaïne), en contravention au paragraphe 4 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance de l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en contravention au paragraphe 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Complot en vue de commettre un acte criminel, soit d'importer une substance de l'annexe I, en contravention à l'article 465 1 (c).

Possession illégale d'une arme à feu en contravention du paragraphe 95 (1) du Code criminel.

Sawsan Ayack (38 ans)

Importation d'une substance de l'annexe I (cocaïne), en contravention au paragraphe 6 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance de l'annexe I (cocaïne), en contravention au paragraphe 4 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance de l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en contravention au paragraphe 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Complot en vue de commettre un acte criminel, soit d'importer une substance de l'annexe I, en contravention à l'article 465 1 (c).

Possession illégale d'une arme à feu en contravention du paragraphe 95 (1) du Code criminel.

Tous les accusés ont été détenus. La prochaine comparution devant le tribunal aura lieu à la Cour de justice de l'Ontario, 161, rue Elgin, Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2023, à 9 h.

« Cette enquête est un excellent exemple d'organismes d'application de la loi nationaux et internationaux qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. Une très grande quantité de cocaïne et d'armes à feu a été retirée des rues, ce qui a permis d'améliorer la sécurité publique et a entraîné une perte importante pour les membres du crime organisé à Ottawa. Sans l'aide de nos partenaires, cette enquête ne serait pas aussi fructueuse qu'elle l'a été. J'aimerais remercier la Police nationale de la Colombie, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Service de police d'Ottawa et les nombreuses unités de la GRC au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse qui ont participé à cette enquête. »

Inspecteur Islam Issa - Officier responsable, Section transnationale Crimes graves et Crime organisé, Détachement d'Ottawa de la GRC.

« L'ASFC travaille fort pour identifier, détecter et intercepter les drogues illicites à la frontière. Cette opération réussie démontre l'importance de collaborer avec nos partenaires nationaux et internationaux d'application de la loi pour perturber l'entrée de drogues illicites au Canada. Grâce à l'excellent travail accompli par tous les intervenants, y compris les agents de l'ASFC au Nouveau-Brunswick, dans le Nord de l'Ontario et à l'étranger, ces résultats auront des répercussions profondes sur la santé et la sécurité de nos collectivités. »

Julie Brock - Directrice par intérim de la Division des opérations du renseignement et de l'exécution de la loi - Agence des services frontaliers du Canada, région de l'Atlantique

« Cette collaboration, ainsi que celle d'autres partenaires d'application de la loi, est essentielle pour protéger nos collectivités contre ceux qui cherchent à tirer profit du trafic de leurs produits dangereux. »

Sur. Jamie Dunlop - Direction des crimes graves et du crime organisé, Service de police d'Ottawa

