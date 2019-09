La GRC arrête trois personnes relativement à l'importation d'opium

MISSISSAUGA, ON, le 16 sept. 2019 /CNW/ - Le 22 août et le 1er septembre 2019, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont intercepté à Mississauga, en Ontario, deux colis en provenance d'Irak contenant plus de 40 kg d'opium destinés à deux adresses à Toronto. Les colis ont par la suite été remis au Détachement de la GRC de l'Aéroport de Toronto pour la poursuite de l'enquête.

Le 5 septembre 2019, des agents de la GRC se sont rendus dans un commerce de Mississauga où ils ont intercepté trois hommes en possession d'un des colis mentionnés ci-dessus. Les trois hommes ont été arrêtés et ont plus tard été identifiés par la Gendarmerie royale du Canada comme étant Karim Estakhri, Payam Golpayegani et Ardeshir Ghalamkari.

Karim Estakhri (61 ans), qui présentement n'a pas d'adresse domiciliaire officielle, fait face aux chefs d'accusation suivants :

2 chefs d'accusation d'importation d'une substance réglementée (opium) au Canada , en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

, en violation de la possession d'une substance réglementée (opium) en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; 3 chefs d'accusation de complot visant à importer au Canada une substance réglementée (opium), en violation du Code criminel du Canada (CCC);

une substance réglementée (opium), en violation du 2 chefs d'accusation de complot pour possession d'une substance réglementée (opium) en vue d'en faire le trafic, en violation du CCC;

Payam Golpayegani (48 ans), de Richmond Hill, en Ontario, fait face aux chefs d'accusation suivants :

2 chefs d'accusation d'importation au Canada d'une substance réglementée (opium), en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

d'une substance réglementée (opium), en violation de la ; possession d'une substance réglementée (opium) en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; 3 chefs d'accusation de complot visant à importer au Canada une substance réglementée (opium), en violation du CCC ;

une substance réglementée (opium), en violation du ; 2 chefs d'accusation de complot pour possession d'une substance réglementée (opium) en vue d'en faire le trafic, en violation du CCC;

Ardeshi Ghalamkar (40 ans), de Woodbridge, en Ontario, fait face aux chefs d'accusation suivants :

importation au Canada d'une substance réglementée (opium), en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

d'une substance réglementée (opium), en violation de la ; possession d'une substance réglementée (opium) en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; complot visant à importer au Canada une substance réglementée (opium), en violation du CCC ;

une substance réglementée (opium), en violation du ; complot pour possession d'une substance réglementée (opium) en vue d'en faire le trafic, en violation du CCC;

« L'ASFC et la GRC ont une fois de plus démontré la réussite de leur partenariat solide et efficace. Leur collaboration est essentielle afin d'éviter la libre circulation des drogues illicites et d'assurer la sécurité des Canadiens. Cette enquête montre que le crime n'a pas de frontières », a déclaré l'inspecteur Barry Dolan, officier responsable du Détachement de la GRC de l'Aéroport de Toronto

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de notre collectivité. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information sur du trafic d'opium, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre police locale, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

Twitter : @GRCONT

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : rcmpontario

Site Web : GRC en Ontario

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca

Twitter : @FrontiereCanGT

Facebook : Frontierecan

Instagram : Frontierecan

YouTube : Frontierecan

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias : Sergente Penny Hermann, Relations avec les médias, Division « O » de la GRC, 905 876-9571 (bureau), 416 992-4409 (cellulaire), Courriel : media.relations.rcmp-Ontario-relations.medias.grc@rcmp-grc.gc.ca; Relations avec les médias - Agence des services frontaliers du Canada, Questions@CBSA-ASFC.gc.ca, Ligne des médias : 1 613 957-6500 ou 1 866 335-3237

Related Links

http://www.rcmp-grc.gc.ca/