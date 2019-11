La GRC arrête deux personnes relativement à l'importation de cocaïne

MARKHAM, ON, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Le 4 novembre 2019, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont intercepté à Mississauga, en Ontario, un colis transitant par les douanes internationales contenant 999 grammes de cocaïne qui était destiné à une adresse située à Markham, en Ontario. Le colis a par la suite été remis à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour la poursuite de l'enquête.

Le 18 novembre 2019, des agents de la GRC se sont présentés dans un établissement commercial où deux femmes, qui ont plus tard été identifiées comme étant Leelah Stanley et Candice Taylor, ont été observées prenant possession du colis et tentant de quitter les lieux en voiture. La GRC a procédé à l'arrestation de Mme Stanley et de Mme Taylor non loin de l'établissement commercial.

Leelah Stanley (21 ans), de Brampton, en Ontario, fait face aux chefs d'accusation suivants :

Importation d'une substance réglementée (cocaïne) au Canada , en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS);

, en violation de la (LRCDAS); Complot pour possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation du Code criminel du Canada (CCC);

(CCC); Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation de la LRCDAS;

Complot visant à importer au Canada une substance réglementée (cocaïne), en violation du CCC.

Candice Taylor (23 ans), de Shelburne, en Ontario, fait face aux chefs d'accusation suivants :

Importation au Canada d'une substance réglementée (cocaïne), en violation de la LRCDAS;

d'une substance réglementée (cocaïne), en violation de la LRCDAS; Complot pour possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation du CCC;

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation de la LRCDAS;

Complot visant à importer au Canada une substance réglementée (cocaïne), en violation du CCC;

une substance réglementée (cocaïne), en violation du CCC; Trois chefs d'accusation de possession d'une pièce d'identité qui concerne ou paraît concerner une autre personne, en violation du CCC.

Les deux femmes sont présentement détenues au tribunal et doivent comparaître de nouveau le 26 novembre, à Newmarket.

« L'ensemble des substances et produits pouvant compromettre la sécurité des Canadiens est un sujet très préoccupant pour la GRC. Nous collaborons avec l'ASFC et d'autres entités afin d'assurer la sécurité du public à l'échelle locale et internationale », a affirmé Barry Dolan, officier responsable du Détachement de la GRC de l'Aéroport de Toronto.

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille sans relâche afin d'interdire la contrebande aux points d'entrée du pays et de sécuriser notre frontière. Nous sommes fiers de notre collaboration efficace avec la GRC et d'autres partenaires d'application de la loi, qui vise à éviter que les narcotiques se retrouvent dans nos collectivités », a indiqué Lisa Janes, directrice générale régionale de l'Agence des services frontaliers du Canada, région du Grand Toronto.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de notre collectivité. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information sur du trafic de méthamphétamine, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre police locale, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

Gendarmerie royale du Canada

Site Web : GRC en Ontario

Twitter : @RCMPONT

Facebook : GRC.Ontario

YouTube : GendarmerieroyaleduCanada

Instagram : grcontario

Agence des services frontaliers du Canada

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca

Twitter : @FrontiereCanRSO

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - Division « O » (Ontario), Gendarmerie royale du Canada, media.relations.rcmp-Ontario-relations.medias.grc@rcmp-grc.gc.ca, Caporale Louise Savard, Ligne des médias : 905 876-9709 ; Relations avec les médias - Agence des services frontaliers du Canada, questions@cbsa-asfc.gc.ca, Ligne des médias : 1 877 761-5945

Related Links

http://www.rcmp-grc.gc.ca/