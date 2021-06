La GRC accuse deux personnes d'avoir importé de la MDMA

TORONTO, le 10 juin 2021 /CNW/ - Le 3 juin 2021, des membres de l'Équipe d'intégrité des frontières du Détachement de l'aéroport de Toronto de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont exécuté un mandat de perquisition et arrêté deux hommes pour différentes infractions liées à l'importation de MDMA de l'Italie vers les États-Unis.

L'enquête a commencé lorsque la United States Customs and Border Protection a intercepté un colis contenant 2 978 comprimés de MDMA à destination de la région de Toronto. L'organisation a alors fait appel à des enquêteurs du Homeland Security Investigations (HSI) des États-Unis. Grâce à l'échange efficace et rapide de renseignements entre les enquêteurs du HSI, de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de la GRC, les services de police canadiens ont vite pu identifier les suspects et obtenir un mandat de perquisition. Des munitions et des documents ont été saisis par la GRC lors de la fouille d'une maison de chambres à Scarborough, en Ontario.

La MDMA (méthylènedioxyméthamphétamine) est une drogue psychotrope communément appelée « ecstasy ».

Benny Zhang (42 ans), de Toronto, en Ontario, et Chunbao Chen (35 ans), de Scarborough, en Ontario, sont accusés des infractions suivantes :

Importation d'une substance réglementée au Canada , en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances Possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances Complot en vue de commettre un acte criminel, soit d'importer une substance réglementée sur le territoire canadien, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel Complot en vue de commettre un acte criminel, soit de posséder une substance réglementée en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel

De plus, Chunbao Chen a été accusé d'avoir résisté à un agent de la paix, en violation de l'article 129(a) du Code criminel. Les deux accusés ont été libérés sur engagement et doivent comparaître le 7 juillet 2021 devant la Cour de justice située à l'ancien hôtel de ville de Toronto.

« Les groupes transnationaux du crime organisé et leurs réseaux continuent d'exploiter toutes les possibilités de soutenir leurs opérations illégales et de causer un tort incommensurable à nos collectivités et à notre pays. Cette affaire démontre la valeur d'une communication et d'un échange d'information efficaces et rapides entre les organismes d'application de la loi. La GRC est reconnaissante de pouvoir travailler avec des partenaires engagés comme l'ASFC et le HSI. Nous avions les ressources et l'expertise nécessaires pour agir selon les renseignements reçus, appréhender et inculper ces personnes », a déclaré l'inspecteur Barry Dolan, officier responsable du Détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC.

« Ces arrestations illustrent les efforts incroyables déployés conjointement par le HSI et la GRC pour démanteler les organisations criminelles internationales de trafic transfrontalier de narcotiques illicites, a indiqué April Miller, Department of Homeland Security des États-Unis, attachée adjointe du HSI, à Toronto. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration afin d'éviter que les drogues se retrouvent dans nos collectivités et d'assurer la sécurité de ces dernières. »

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités; cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information sur l'importation de substances réglementées sur le territoire canadien, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la division ontarienne de la GRC, au 1 800 387-0020 , ou encore faire un signalement de façon anonyme auprès d'Échec au crime, au 1 800 222-8477 .

