La GRC à Ottawa procède à des arrestations dans un réseau de trafic d'armes à feu

OTTAWA, ON, le 1 déc. 2022 /CNW/ - La section Opérations de lutte contre le crime transnational grave et organisé, des services de police fédérale de la GRC à Ottawa, avec l'aide du Service de police d'Ottawa (SPO), a démantelé un réseau de trafic d'armes qui aurait distribué des armes de poing illégales dans la région d'Ottawa.

Cette enquête, menée par la GRC avec l'aide du SPO, a débuté en septembre 2021 et a permis de cerner des armes de poing illégales importées des États-Unis et vendues dans les rues d'Ottawa. Les armes à feu comprenaient des armes de poing et des armes à feu sans numéro de série. Ces types d'armes sont très recherchés dans les rues.

À la suite de l'enquête, trois personnes ont été arrêtées et font face à environ 30 accusations en vertu du Code criminel liées à la distribution, au trafic et à la possession d'armes à feu illégales.

James Kongkhaw (39 ans) et David Lafontaine (44 ans), d'Ottawa, ainsi que Justin McPolin (46 ans), de Toronto, ont été conjointement accusés des infractions criminelles suivantes :

Complot en vue de faire un trafic d'armes à feu, en violation du paragraphe 99(1) du Code criminel .

. Complot en vue de commettre un crime, en violation de l'alinéa 465(1)(c) du Code criminel.

James Kongkhaw, d'Ottawa, fait face à 15 autres infractions liées aux armes à feu, y compris des chefs d'accusation multiples pour les infractions suivantes :

Possession d'une arme à feu, en violation du paragraphe 92(1) du Code criminel .

. Possession d'une arme à feu prohibée chargée, en violation du paragraphe 95(2) du Code criminel .

. Possession d'une arme à feu pendant qu'il lui était interdit de le faire, en violation du paragraphe 117.01(1) du Code criminel .

. Possession d'une arme à feu en vue de la transférer, en violation du paragraphe 100(2) du Code criminel .

. Offre de cession d'une arme à feu, en violation du paragraphe 99(2)a) du Code criminel .

Possession d'une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, défiguré ou enlevé, en en violation du paragraphe 108(2) du Code criminel.

David Lafontaine, d'Ottawa, fait face à cinq autres infractions liées aux armes à feu, y compris de multiples chefs d'accusation pour les infractions suivantes :

Possession d'une arme à feu, en violation du paragraphe 92(1) du Code criminel .

. Possession de biens criminellement obtenus alors que la loi l'interdit, en violation du paragraphe 117.01(1) du Code criminel .

Possession d'une arme à feu en vue de la transférer, en violation du paragraphe 100(2) du Code criminel.

Justin McPolin, de Toronto, fait face à cinq autres infractions liées aux armes à feu, dont les suivantes :

Transport d'une arme de poing en violation d'un règlement pris en vertu du paragraphe 117(h) de la Loi sur les armes à feu , en violation du paragraphe 86(2) du Code criminel .

, en violation du paragraphe 86(2) du . Possession d'une arme à feu, en violation du paragraphe 92(1) du Code criminel .

. Possession d'une arme à feu, à savoir une arme de poing, en vue de la transférer, en violation du paragraphe 100(2) du Code criminel .

. Possession de biens criminellement obtenus alors que la loi l'interdit, en violation du paragraphe 117.01(1) du Code criminel.

Les accusés doivent comparaître en cour le 1 décembre 2022, à 00 h 00, à la Cour de justice de l'Ontario, au 161, rue Elgin, Ottawa, Ontario.

« La prolifération d'armes de poing illégales entre les mains de criminels organisés constitue une menace pour la sécurité publique. Cette enquête conjointe est un excellent exemple de la façon dont la collaboration des organismes d'application de la loi et l'échange d'information peuvent perturber la circulation d'armes de poing illégales dans nos rues, ce qui mène à des collectivités plus sécuritaires. »

Inspecteur Islam Issa, commandant, Détachement de la section Opérations de lutte contre le crime transnational grave et organisé - Division O.

« Le Service de police d'Ottawa entretient de solides relations avec ses partenaires policiers de la région de la capitale nationale et appuie les enquêtes qui ont une incidence positive sur la sécurité communautaire. Les personnes impliquées dans cette forme de criminalité demeurent une priorité proactive d'application de la loi pour le Service de police d'Ottawa. »

- Surintendant Jamie Dunlop, Crimes graves et crime organisé, Service de police d'Ottawa.

Faits en bref

Les services de police fédérale font partie des principales activités de la GRC dans chaque province et territoire du Canada. Les services de police fédérale de la GRC ont le mandat d'enquêter sur les drogues et le crime organisé, les crimes économiques et les activités criminelles terroristes, d'appliquer les lois fédérales, de protéger la frontière du Canada, de veiller au renforcement des capacités internationales et d'agir à titre d'agent de liaison et de maintien de la paix. Ils doivent également assurer la sécurité des événements majeurs, des représentants de l'État, des dignitaires et des missions à l'étranger.

