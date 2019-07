La Grande Saline se refait une beauté pour mieux accueillir ses visiteurs

Le gouvernement du Canada appuie la rénovation du bâtiment patrimonial

HAVRE-AUBERT, QC, le 2 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 75 000 dollars pour la rénovation du bâtiment de la Grande Saline. La ministre Lebouthillier a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette aide permettra d'assurer la pérennité de l'édifice patrimonial et d'offrir aux Madelinots et aux touristes une programmation culturelle diversifiée et de qualité au cœur du site historique de la Grave.

Citations

« Les paysages à couper le souffle des Îles-de-la-Madeleine sont des attraits indiscutables de cette magnifique région. Des lieux uniques comme le site historique de la Grave et le bâtiment patrimonial de la Grande Saline contribuent eux aussi à enrichir l'expérience des visiteurs en leur permettant de mieux connaître différentes facettes de la culture maritime madelinienne. Il va sans dire que ces lieux importants doivent être préservés et mis en valeur. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Dans une région où le tourisme contribue grandement à l'économie, nous nous devons de soutenir les organismes voués à la diffusion de la culture. Ils contribuent à attirer les visiteurs et à agrémenter leur séjour en leur présentant une offre variée qui les incite à s'imprégner à fond de la vie culturelle madelinienne. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

Les faits en bref

La Grande Saline met en valeur et fait connaître la vocation maritime du site historique de la Grave, d'hier à aujourd'hui, au moyen d'activités culturelles diverses et d'un centre de documentation touchant les métiers de la mer, les embarcations et, plus généralement, l'écosystème marin de l'archipel.

L'aide octroyée appuiera la rénovation de l'ensemble de l'édifice patrimonial. Les travaux comprennent la restauration de l'enveloppe du bâtiment, la complétion des murs en planches, la réfection des systèmes mécaniques et électriques ainsi que l'ajout de toilettes publiques et d'un système d'ascenseur afin de donner accès au deuxième étage aux personnes à mobilité réduite.

Au terme du projet, l'organisme souhaite offrir une programmation qui comprend, entre autres, des conférences et des activités d'animation gratuites ainsi qu'une exposition portant sur le site historique de la Grave au niveau mezzanine du bâtiment.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

La Grande Saline

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: médias seulement, veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca