La FTQ-Santé signe

QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Après des semaines de discussions à la table de négociation sectorielle de la FTQ en santé et services sociaux, où sont représentés le Conseil provincial des affaires sociales (CPAS) du SCFP et Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ). sont finalement arrivés à une entente sur les textes qui respectent l'entente de principe. Les parties ont signé l'ensemble des documents aujourd'hui.

« Il y a un long chemin derrière nous. Nous remercions nos membres d'avoir été mobilisés, patients et compréhensifs. Nous voulions le meilleur pour eux et nous sommes arrivés à la ligne de fin. Nous avons hâte d'appliquer le nouveau contrat afin de commencer à alléger le fardeau financier résultant du fait qu'il n'y a pas eu d'augmentation salariale depuis 2022 », de dire Fanny Demontigny, présidente du CPAS.

L'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective sera le 16 juin 2024. Donc, l'ensemble des nouvelles mesures seront rétroactives à compter de cette date incluant, le taux supplémentaire double la fin de semaine en installation 24 h sur 7 jours, les nouvelles primes de milieux, la prime escalier pour les équipes en autogestion des horaires, le montant forfaitaire pour déplacement volontaire, et tant d'autres mesures qui amélioreront la vie de nos membres.

« Nos équipes de négociation ont abattu un travail colossal et méritent toute notre considération. Une communication via les syndicats locaux sera acheminée aux membres afin d'expliquer les étapes à venir. Nous sommes fiers du chemin parcouru et espérons que l'application du nouveau contrat de travail se fasse sans heurts, dans l'intérêt de nos membres et des bénéficiaires de notre système de santé et de services sociaux », d'ajouter Sylvie Nelson présidente du SQEES-FTQ.

L'ajustement des taux de salaire et l'ajustement des majorations des primes déjà existantes se feront dans un délai de 45 jours de la signature. Les montants de rétroactivité dus depuis le 1er avril 2023 seront payés dans un délai de 90 jours de la signature. L'ajustement des nouvelles primes ainsi que le paiement des rétros qui en découlent se fera dans un délai de 120 jours de la signature.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 30 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

