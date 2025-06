AVIS AUX MÉDIAS - Hydro-Québec : jour deux de trois jours de grève

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Les élu(e)s du SCFP-Québec seront sur la ligne de piquetage avec les membres du Syndicat des infirmières et des infirmiers de chantier d'Hydro-Québec (SIICHQ) à Trois-Rivières lors de la deuxième journée de leurs trois journées de grève.

« Ce groupe est en quête d'une première convention collective. Ces personnes jouent un rôle très particulier et fort important sur les chantiers de la société d'État. Elles méritent la reconnaissance et des conditions de travail à la hauteur de leurs responsabilités », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Quoi : Piquet de grève du Syndicat des infirmières et des infirmiers de chantier d'Hydro-Québec (SIICHQ)

Qui : Les élu(e)s du SCFP-Québec et le SIICHQ

Quand : Vendredi 20 juin 2025, à partir de 11 h

Où : Devant le bureau d'Hydro-Québec situé au 6000, boul. des Forges, à Trois-Rivières

Le SIICHQ tient aussi des piquets de grève à Baie-Comeau et à Val-d'Or :

Devant le bureau d'Hydro-Québec de Baie-Comeau situé au 115, boul. Comeau (route 138)

situé au 115, boul. Comeau (route 138) Devant le bureau d'Hydro-Québec de Val-d'Or situé au 1600, rue de l'Hydro

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

