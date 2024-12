Négociation en CPE : entente de principe entre le SQEES et le gouvernement

MONTRÉAL, le 23 déc. 2024 /CNW/ - L'équipe de négociation du Syndicat québécois des employées et employés de service, accompagnée du Syndicat des Métallos, tous deux affiliés à la FTQ, est enfin parvenue à une entente de principe avec les représentants du ministère de la famille.

« La mobilisation de nos membres, notamment lors de trois jours de grève, a permis des avancées importantes à la table de négociation. En cette veille de la période des Fêtes, nous sommes heureuses d'être parvenues à une entente de principe », constate Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

L'entente de principe sera présentée aux membres pour adoption en janvier 2025. La convention collective des travailleuses en CPE est échue depuis mars 2023.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)

Pour information : Sylvie Nelson, Présidente, SQEES-FTQ, 514-984-1333