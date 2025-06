Entente entérinée par les employés de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - Au terme du dépouillement du vote de ses membres, le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec, section locale 2000 du Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ), est heureux d'annoncer que 96 % d'entre eux ont voté en faveur de l'entente de principe intervenue le 28 mai dernier avec Hydro-Québec.

Sept assemblées générales, dont deux virtuelles, ont eu lieu du 10 au 19 juin afin de permettre à un maximum de syndiqués de prendre connaissance de l'entente et de poser leurs questions. Plus de 60 % d'entre eux ont ainsi exercé leur droit de vote.

Les augmentations salariales négociées sont de 3 % pour chacune des années 2024 et 2025, de 3,9 % pour 2026, de 3,8 % pour 2027 et de 3,7 % pour 2028, pour un total composé de 18,7 % sur cinq ans.

« Le comité de négociation et moi-même considérons que cette entente dépasse à plusieurs égards les mandats et objectifs que les membres nous avaient fixés. Nous avons réalisé des gains salariaux considérables, mais avons également obtenu des avancées majeures. On peut mentionner, notamment, le cheminement de carrière au sein de notre accréditation ainsi que l'introduction d'un mécanisme d'arbitrage médical et de protections d'assurances comme l'orthodontie. Ce sont des demandes syndicales de longue date », d'affirmer Dominic Champagne, président provincial du SCFP 2000.

Le syndicat est aussi satisfait de ne pas avoir accusé de reculs en ce qui concerne le régime de retraite et les avantages sociaux, alors que l'employeur avait initialement des demandes importantes de concessions.

La section locale 2000 est le premier syndicat du front commun des employés d'Hydro-Québec à obtenir une entente pour le renouvellement de sa convention collective, notamment parce que les sujets qui étaient discutés à sa table dite « sectorielle » ne nécessitaient pas de concessions majeures, tant du point de vue du syndicat que de l'employeur.

« Nous espérons que nos collègues des autres syndicats locaux chez Hydro-Québec pourront profiter de certaines des avancées que nous avons réalisées et leur souhaitons bon courage pour la suite de leur négociation », de conclure Dominic Champagne.

