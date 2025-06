Le SCFP-Québec accueille avec grande satisfaction la loi fédérale anti-briseurs de grève

MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le SCFP-Québec peut finalement célébrer la nouvelle loi fédérale anti-briseurs de grève, laquelle entre en vigueur un an après son adoption à la Chambre des communes. Elle interdit aux employeurs de recourir à du personnel de remplacement pendant les grèves et les lock-out.

« Le milieu syndical attend cette loi depuis des décennies! On redonne enfin le pouvoir aux travailleuses et aux travailleurs, le pouvoir de se battre pour obtenir plus de respect au travail et une vie meilleure. Le chemin vers cette victoire a été ardu, mais grâce à la détermination inébranlable du mouvement syndical et au NPD, qui a poussé le Parti libéral à passer cette loi, nous avons réussi », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Au Québec, de nombreux conflits ont perduré à cause de l'absence d'une loi anti-briseurs de grève au fédéral, notamment chez Vidéotron et les débardeurs du port de Québec.

« Nous saluons les efforts soutenus de l'ensemble des personnes au fil des ans qui ont milité pour rendre cet accomplissement possible. On peut dire qu'aujourd'hui, les travailleuses et travailleurs syndiqués sont mieux protégés », ajoute Fanny Demontigny, secrétaire générale du SCFP-Québec.

Des lois anti-briseurs de grève sont déjà en vigueur en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Québec.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

