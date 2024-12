Le RQRA et le SQEES-FTQ perplexes devant les impacts de la formation accélérée de préposé aux bénéficiaires

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Le Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ (SQEES-FTQ) et le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) sont fort inquiets des conséquences susceptibles de découler d'une autre cohorte de formation accélérée de préposés aux bénéficiaires (PAB) et d'auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS). Les risques d'un exode massif de la main-d'œuvre des RPA sont réels, d'autant plus que les conditions assorties à cette formation sont alléchantes.

Ce nouveau programme d'études menant à l'obtention d'une attestation d'études professionnelles, (AEP), d'une durée de six mois, s'accompagne d'une bourse d'études de 12 000 $ en échange d'un engagement à travailler pour une période de six mois dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Pour le RQRA et le SQEES-FTQ, un exode massif est à craindre. En effet, le salaire des personnes préposées aux bénéficiaires dans les RPA est plafonné à 21,27 $ de l'heure depuis bientôt 5 ans. Ce plafonnement est fixé par un programme de subvention salariale de 4 $ de l'heure mis en place lors de la pandémie.

Puisqu'il est impératif de maintenir l'offre de services destinée aux personnes aînées ayant choisi de vivre dans une résidence, le SQEES-FTQ et le RQRA demandent au gouvernement du Québec de bonifier la subvention de 4 $ de l'heure et de rapidement déplafonner le salaire maximal. De plus, le SQEES-FTQ et le RQRA exigent que la formation puisse être accessible suivant un engagement à travailler six mois aussi dans une RPA, et non pas uniquement dans le réseau public.

Les RPA participent à l'effort collectif, en tant que maillon essentiel du secteur, permettant aux personnes aînées d'obtenir les soins et les services liés à leur condition, prodigués par un personnel formé et qualifié, et à l'intérieur des limites de leur domicile. Pour accomplir leur mission, elles ont des besoins en matière de main-d'œuvre tout aussi importants que le réseau de la santé. Dès lors, le récent programme de formation mis en place par le gouvernement a pour effet de torpiller de plein fouet leur capacité de recrutement.

À propos

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de représenter et de regrouper les résidences privées pour aînés au Québec, afin d'offrir aux aînés la qualité de vie qu'ils méritent. Le RQRA regroupe près de 800 membres parmi les 1363 résidences privées pour aînés présentes au Québec, totalisant 106 000 des 136 000 unités en RPA que compte la province. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes, ainsi que des services d'assistance et des soins de santé à ceux qui sont en perte d'autonomie.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)

Pour information : Benoit Hamilton, Conseiller aux communications, SQEES-FTQ, 514-347-9836; Hans Brouillette, Directeur des affaires gouvernementales et publiques, RQRA, 438-406-8444