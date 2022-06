La FCCQ et le Réseau des SADC et CAE renforcent leur collaboration

Avec le Programme canadien d'adoption du numérique, les deux organisations consolident leur caractère incontournable en matière d'accompagnement et de services aux entreprises

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Réseau des SADC et CAE (Sociétés d'aide au développement des collectivités et Centres d'aide aux entreprises) annoncent aujourd'hui le renforcement de leur collaboration dans le déploiement d'une offre de services aux entreprises québécoises. Cette collaboration se dessine notamment à titre de fournisseurs québécois du Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN), un programme de subvention aux petites et moyennes entreprises leur permettant de développer leurs activités commerciales en ligne.

Avec cette collaboration, les deux organisations renforcent leur présence sur l'ensemble du territoire pour l'accompagnement et le service aux entreprises québécoises. Finalement, cette collaboration permettra aux organisations de solidifier leur mission partagée de soutenir le développement économique régional.

Les deux organisations avaient récemment collaboré à la réalisation d'une tournée panquébécoise sur l'économie circulaire.

Programme PCAN

Le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN) a été créé pour aider les petites et moyennes entreprises à réaliser leur plein potentiel grâce à l'adoption des technologies numériques. Annoncé dans le budget fédéral de 2021, le programme offre de l'accompagnement et du financement pour le développement des activités commerciales en ligne.

Les entreprises admissibles recevront des subventions d'un montant maximal de 2 400 $ pour les aider à couvrir les coûts liés à l'adoption de technologies numériques et bénéficieront du soutien d'un réseau de conseillers en commerce électronique. Par ailleurs, la FCCQ et le Réseau des SADC et CAE embaucheront annuellement 260 jeunes conseillers en commerce électronique partout au Québec pour accompagner les entreprises dans le cadre de ce programme.

« Nous croyons que la numérisation des PME au Québec contribuera au développement économique des régions. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous nous associons au Réseau des SADC et CAE dans la mise en place d'accompagnement et de services aux entreprises à travers le Québec, dont à titre de fournisseurs pour le programme d'adoption du numérique au Québec. C'est une réelle reconnaissance de la force du réseau des chambres de commerce et de notre connexion aux entrepreneurs partout au Québec. »

- Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

« Depuis plus de 40 ans, nous travaillons en étroite collaboration avec les PME des régions du Québec et les aider à prendre le virage numérique fait partie de nos priorités. Nous sommes donc très heureux de livrer, en collaboration avec la FCCQ, le programme d'adoption du numérique. En unissant la force de nos deux réseaux, nous accélèrerons l'intégration du numérique au sein des PME et contribuerons à des collectivités plus prospères. »

- Vallier Daigle, président du Réseau des SADC et CAE

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et 1 000 projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE.

