Une campagne pour mettre en valeur des femmes flexipreneures !

QUÉBEC, le 8 mars 2025 /CNW/ - En cette Journée internationale des droits des femmes, le Réseau des SADC et CAE du Québec est fier de mettre en lumière des femmes audacieuses qui entreprennent à leur manière. Ainsi, une dizaine d'animations mettant en vedette des portraits de flexipreneures sont diffusées dès maintenant sur les différentes plateformes numériques du Réseau.

L'objectif de cette campagne est de démystifier le flexipreneuriat et d'inspirer d'autres femmes dans cette situation à se reconnaître comme entrepreneure et ainsi briser leur isolement et bénéficier de l'accompagnement dont elles ont besoin pour faire grandir leur projet.

Rappelons que les flexipreneures sont des femmes qui détiennent une entreprise tout en menant différentes occupations comme un emploi, des études, de l'aide à domicile, etc. Ce modèle d'entrepreneur est en croissance au Québec, puisque selon le Global Entrepreneurship Monitoring 2023, il représente 65,2% des entrepreneurs émergeants.

« Être flexipreneure, c'est être qui je suis et m'accomplir. »

Gabrielle Coulombe, agente de développement communautaire et aussi herboriste co-propriétaire Aux Monts fleuries à Notre-Dame-des-Monts.

Une campagne qui s'inscrit dans le cadre du projet pilote : Flexiprêt pour les femmes

Rappelons que notre Réseau et la SADC Shawinigan coordonnent présentement le projet pilote national Flexiprêt pour les femmes, visant à offrir un accompagnement et un financement flexible et adapté à la réalité des flexipreneures.

Annoncé en janvier 2024, avec la collaboration de Femmes et Égalités des genres Canada, ce projet d'expérimentation est déployé par 11 SADC+CAE au Québec. À ce jour :

92 flexipreneures ont été accompagnées

812 200 $ ont été investis sous forme de prêts

Plus d'une dizaine de formations ont été offertes gratuitement.

Des données sont également collectées et un rapport de recherche sera élaboré en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, afin d'établir des constats et des recommandations pour faire lever les obstacles rencontrés par les flexipreneures tout au long de leur parcours entrepreneurial.

L'entrepreneuriat féminin pour des économies régionales fortes

« Au Canada, seulement 31% des PME sont détenues majoritairement par des

femmes ou à parité et selon Mckinsey & cie, leur pleine participation à l'économie pourrait augmenter le PIB canadien de 6%. Les femmes ont une place

à prendre en matière d'entrepreneuriat et notre Réseau est présent pour

les soutenir via des mesures concrètes comme le Flexiprêt. », affirme Pascal Harvey, président-directeur général du Réseau des SADC et CAE.

SADC et CAE participants - CAE Haute-Yamaska et région - CAE Montmagny-L'Islet - SADC Charlevoix, Côte-de-

Beaupré, Île d'Orléans - SADC Chibougamau-Chapais - SADC Côte-Nord - SADC de la Neigette - SADC des Îles-de-la-Madeleine - SADC Maskinongé - SADC Shawinigan - SADC Vallée de la Batiscan - SADC Lac-St-Jean Ouest

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et les 10 CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs.es et 1 500 projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs.es un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.

Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE.

