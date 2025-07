Hausse des tarifs d'électricité : une décision déconnectée des réalités économiques

MONTRÉAL, le 31 juill. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) exprime sa vive inquiétude à la suite des nouvelles hausses annuelles des tarifs d'électricité de 4,8 % pour le commercial et l'industriel jusqu'en 2029, déposées par Hydro-Québec à la Régie de l'énergie. Dans le contexte économique actuel, il serait irresponsable de la part du gouvernement du Québec d'accepter que cette hausse soit imposée aux PME du Québec. La FCCQ demande au gouvernement d'intervenir afin de mieux répartir les hausses prévues entre la clientèle résidentielle et les entreprises.

Rappelons que les entreprises québécoises ont déjà fait face à une série de hausses tarifaires d'électricité substantielles depuis déjà quelques années, soit 6,5 % en 2023 et 5,1 % en 2024. Ces augmentations déjà élevées viennent affaiblir notre compétitivité et notre capacité à attirer des investissements privés et étrangers.

« Le gouvernement choisit une fois de plus de faire porter le fardeau financier de la hausse des tarifs d'électricité sur les épaules des entreprises. Ce manque d'équité tarifaire compromet de plus en plus leur capacité à investir et à créer de la richesse ici, au Québec. D'autant plus qu'en période de crise tarifaire, jumelée au One Big Beautiful Act américain, le gouvernement a la responsabilité de créer un environnement d'affaires favorable à l'investissement. Les tarifs d'électricité sont un des seuls leviers de compétitivité à la disposition du gouvernement du Québec », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La compétitivité des entreprises à nouveau compromise

Dans un contexte où l'inflation, les coûts de la main-d'œuvre et les pressions réglementaires ne cessent de croître, les entreprises devront une fois de plus absorber une hausse majeure de leurs coûts d'exploitation. Sans compter le fait que nous traversons actuellement une crise tarifaire avec nos voisins du Sud, cette décision envoie un signal préoccupant, tant aux entrepreneurs d'ici qu'aux investisseurs étrangers, alors que l'accès à l'énergie à faible coût constitue l'un des principaux avantages concurrentiels du Québec.

Par ailleurs, renoncer à hausser les tarifs d'électricité pour les industriels était une recommandation émise par la FCCQ dans son plan d'action pour protéger l'économie du Québec face aux États-Unis, en janvier dernier.

« Dans le contexte économique actuel, il est difficile de comprendre comment le gouvernement peut justifier une telle décision auprès de nos entreprises en région, qui se battent pour maintenir leurs opérations ici, au Québec. Alors que les investissements directs étrangers du Canada vers les États-Unis connaissent une croissance fulgurante, la hausse des tarifs d'électricité ne fera qu'encourager nos entreprises à investir du côté américain », conclut Mme Proulx.

À la lumière de cette annonce, la FCCQ appelle le gouvernement à revenir à une vision tarifaire cohérente, stable et équitable, qui ne fait pas abstraction du rôle stratégique des entreprises dans l'économie québécoise. Si le Québec veut demeurer un terreau fertile aux investissements et à l'innovation, il doit cesser de fragiliser les forces concurrentielles qui lui sont propres.

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois.

