Bilan 2024-2025 du Réseau des SADC et CAE : 108 M$ investis pour soutenir les PME et dynamiser l'économie des régions

QUÉBEC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Le Réseau des SADC et CAE dresse un bilan remarquable de son exercice 2024-2025, avec des investissements totalisant 108 M$ dans les collectivités du Québec. De ce montant, 80,7 M$ ont été injectés directement dans des entreprises sous forme de prêts et 5 M$ ont servi à soutenir des projets collectifs dans les différentes régions. Les SADC et CAE ont par ailleurs joué un rôle de premier plan en matière d'aide technique auprès des PME, notamment pour les soutenir dans leurs processus de transfert, de transition verte et de transformation numérique.

« Nos interventions témoignent de la pertinence et de la force du Réseau des SADC et CAE qui célèbre ses 30 ans d'impact cette année. Les entrepreneurs peuvent compter sur une organisation stable qui repose sur l'engagement d'équipes de terrain expérimentées et de bénévoles passionnés, dotés d'une fine connaissance des enjeux propres à leur milieu », souligne Pascal Harvey, président-directeur général du Réseau.

Cette année, 788 nouveaux projets collectifs ont vu le jour dans les régions grâce à l'implication des SADC et CAE. Plusieurs de ces initiatives ont contribué à mobiliser les forces vives autour des grands enjeux économiques et au renforcement des compétences locales.

Par ailleurs, nous poursuivons le déploiement du Fonds Stratégie jeunesse, qui depuis 1997 connaît un succès soutenu auprès des jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans. Cette année, 11,4 M$ ont été investis pour soutenir 546 jeunes entrepreneurs, démontrant ainsi l'impact du Réseau dans le soutien à la relève entrepreneuriale.

Le Réseau continue également d'enrichir ses outils d'accompagnement pour répondre aux besoins évolutifs des milieux et mise sur des partenariats solides et une présence accrue au sein de l'écosystème entrepreneurial au Québec.

Les SADC et CAE sont des piliers du développement économique dans les collectivités rurales du Québec, et nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur ce partenariat pour soutenir la croissance économique de toutes les régions du Québec. En accompagnant plus de 10 000 entrepreneurs et en aidant plus de 1 500 projets à voir le jour chaque année, les SADC et CAE contribuent directement à la création d'économies régionales fortes, résilientes et inclusives qui sont au cœur de la prospérité du Québec

Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Un soutien marqué pour le transfert d'entreprise, la transition verte et la transformation numérique.

En juin 2024, dans le cadre d'une nouvelle entente quinquennale avec Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), nos organisations ont renforcé leurs capacités d'intervention en lançant trois fonds spécifiques : Stratégie transfert, Stratégie verte et Stratégie numérique. En seulement quatre mois, ces fonds ont permis d'investir 3,1 M$ dans des projets structurants pour les PME.

Ces fonds ont des retombées concrètes chez nos clientèles et au total 87 entreprises en ont bénéficié, comme la Scierie Avignon : un modèle inspirant de transfert d'entreprise en région.

« Si chaque projet de relève permet de conserver une partie de l'histoire d'une communauté, c'est encore plus vrai quand ce projet prend forme dans un village de 500 habitants. La SADC de Baie-des-Chaleurs est fière d'avoir contribué à ce transfert à succès ! », affirme la directrice générale de la SADC, madame Lyne Lebrasseur.

Dans le petit village de Saint-Alexis-de-Matapédia, la Scierie Avignon poursuit sa mission grâce à la relève inspirante d'Isabelle Beaulieu et Jean-François Chouinard. Soucieux de préserver l'approche humaine et locale qui faisait la renommée de l'entreprise, ils ont su marier tradition et innovation en modernisant les équipements, en optimisant l'efficacité énergétique et en consolidant leur ancrage régional. Ce transfert n'aurait pas été possible sans le précieux appui de la SADC, qui les a accompagnés à chaque étape.

« Ça prend quelqu'un de l'extérieur. On veut faire un plan d'affaires, un montage financier, etc., mais on en oublie tout le temps parce qu'on est trop concentré sur l'objectif final », témoignent les nouveaux repreneurs : Jean-François et Isabelle.

Jean-François Chouinard, Isabelle Beaulieu et Richard Leblanc de la Scierie Avignon.

À propos du Réseau des SADC et CAE

Le Réseau des SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) regroupe 57 SADC et 10 CAE qui travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Ce sont plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et 1 000 projets de développement économique local.

Le rapport annuel 2024-2025 est disponible ici : Consulter le rapport

Développement économique Canda pour les régions du Québec appuie les SADC et les CAE.

