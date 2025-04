Face aux défis économiques, le Réseau des SADC+CAE réaffirme son engagement envers les entrepreneurs

QUÉBEC, le 14 avril 2025 /CNW/ - À l'heure où plusieurs organismes d'aide aux entrepreneurs subissent des compressions budgétaires, laissant de nombreuses entreprises sans appui essentiel, le Réseau des SADC et CAE souhaite réaffirmer haut et fort sa présence, son rôle stratégique et son engagement indéfectible envers les entrepreneurs de partout au Québec.

Depuis plus de 40 ans, nous contribuons activement à la vitalité économique des régions en offrant du financement, de l'accompagnement et du soutien stratégique aux entreprises. Les impacts dramatiques de compressions à l'organisme Espace-inc nous interpelle directement : il témoigne de la fragilité actuelle de l'écosystème entrepreneurial et de l'importance vitale d'une aide stable et accessible.

« En cette période plutôt morose pour certains de nos partenaires stratégiques, je tiens à réaffirmer mon soutien et ma solidarité afin qu'ils fassent encore partie de la solution pour des milliers d'entreprises au Québec. Les entrepreneurs sont les véritables créateurs de richesse et il faut les appuyer », affirme Pascal Harvey, Président - directeur général du Réseau des SADC et CAE.





Une complémentarité essentielle entre les acteurs économiques

Chaque organisme d'accompagnement joue un rôle unique et complémentaire. Le Réseau des SADC+CAE croit fermement à l'importance d'un écosystème entrepreneurial diversifié et solide, où les forces de chacun se conjuguent pour mieux soutenir l'essor des entreprises. Nos organisations, avec leur enracinement régional, leur expertise de proximité et leur capacité à offrir un accompagnement humain et adapté, forment un maillon essentiel de cette chaîne.

Les entrepreneurs doivent pouvoir compter sur une offre de services variée : incubateurs, accélérateurs, organismes de financement et de mentorat, chacun apporte une valeur inestimable. Les compressions actuelles fragilisent cet équilibre et augmentent le risque d'isolement des entrepreneurs, en particulier ceux qui évoluent dans des milieux éloignés des grands centres.

Plus que jamais, les entrepreneurs peuvent compter sur nous

Dans ce contexte incertain, le Réseau des SADC+CAE souhaite réassurer les entrepreneurs : nous demeurons fidèles à notre mission d'appuyer l'entrepreneuriat et le développement économique local. Nos 57 SADC et 10 CAE, présents partout sur le territoire québécois, continuent de :

Offrir du financement flexible adapté aux besoins réels des PME.

Accompagner de manière personnalisée les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur parcours.

Stimuler l'innovation, le virage numérique, le virage vert et le transfert des entreprises locales

Notre engagement est plus que jamais ferme et renouvelé. Nous continuerons de collaborer avec tous les partenaires de l'écosystème pour assurer aux entrepreneurs une continuité de services essentielle à leur succès. À tous les entrepreneurs : nous sommes là, et nous le resterons.

À propos du Réseau des SADC+CAE

Les 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et les 10 CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs.es et 1 500 projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs.es un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.

Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE.

