Bilan de la guerre tarifaire - L'incertitude est ce qui fait le plus mal à l'économie québécoise

MONTRÉAL, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les tarifs eux-mêmes qui font le plus mal à nos entreprises et à l'économie du Québec, mais bien l'incertitude que créent les menaces et les voltefaces du président Trump depuis plus de neuf mois.

En effet, grâce à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), la grande majorité (91 %) des produits qui traversent la frontière ne sont pas affectés par les tarifs. C'est réellement l'incertitude et l'imprévisibilité de l'administration Trump qui freinent une grande proportion des investissements, qui font perdre des milliers d'emplois dans des secteurs clés et qui minent nos entreprises. Cette situation est particulièrement inquiétante, car elle a des impacts profonds sur notre économie à court terme, mais également à moyen et long terme si ce contexte perdure.

Voici les quatre principaux impacts de cette incertitude sur nos entreprises et notre économie :

Chute préoccupante de l'emploi dans des secteurs clés entre janvier et juin 2025, notamment : Perte de 15 000 emplois dans le secteur manufacturier entre janvier et juin 2025; Perte de 25 000 emplois dans le secteur de la construction entre janvier et juin 2025; 4 000 emplois perdus dans le secteur primaire.

dans des secteurs clés entre janvier et juin 2025, notamment : Ralentissement des investissements qui met en pause notre économie, notamment : Baisse de 318 M$ des investissements dans le secteur manufacturier entre 2024 et 2025 : Manufacturier : - 318 M$ Produits en bois : - 220 M$ Agroalimentaire : - 35 M$

qui met en pause notre économie, notamment : Exportations du Québec vers les États-Unis (janvier 2025 vs mai 2025) : Toutes les marchandises : - 2,2 G$ (- 25 %) Produits métalliques et minéraux : - 945 M$ (- 40 %) Produits du bois et matériaux de construction : - 135 M$ (- 13 %)

Fuite des capitaux vers les États-Unis Les investissements canadiens vers les États-Unis ont déjà bondi de 273 % depuis dix ans, alors que les investissements américains au Canada n'ont augmenté que de 94 %. Ce déséquilibre préoccupant pourrait s'accentuer avec l'entrée en vigueur de l'OBBBA.



La stratégie du protectionniste américain fonctionne

On l'entend sur le terrain depuis des mois, les entreprises québécoises accélèrent leurs investissements au États-Unis afin de ne plus avoir à subir l'incertitude et se mettre à l'abri de certains tarifs. La stratégie protectionniste semble fonctionner. Si le Canada a longtemps été perçu comme la porte d'entrée vers les États-Unis, le vent est en train de tourner, alors que les investisseurs internationaux et les entreprises choisissent de plus en plus d'investir, de déplacer leurs opérations ou de s'établir de l'autre côté de la frontière.

Ces données démontrent clairement l'ampleur des conséquences économiques pour le Québec et imposent une intervention rapide des deux paliers de gouvernement.

« Depuis plusieurs mois, nous répétons qu'il est impératif d'agir sur les leviers que nous contrôlons. Nos entreprises ne doivent plus être à la merci des annonces du président Trump. Il est maintenant temps de passer des grandes annonces aux actes », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Il est temps d'agir

Des actions urgentes s'imposent dès aujourd'hui. La FCCQ demande aux gouvernements de mettre des mesures en place pour freiner les conséquences de l'incertitude économique, notamment :

La mise en place immédiate d'un moratoire sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET);

L'instauration d'une préférence québécoise et canadienne (contenu local) dans l'attribution des contrats publics;

L'accélération des projets miniers et énergétiques;

La réduction significative des charges réglementaires et fiscales pour redonner de l'oxygène aux entreprises québécoises.

La FCCQ appelle à des actions concrètes et immédiates pour préserver la compétitivité et la stabilité économique du Québec.

