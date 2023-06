La FCCQ et le Réseau des SADC et CAE aident 1 040 petites entreprises touristiques à saisir les opportunités de la relance

MONTRÉAL, le 29 juin 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Réseau des SADC et CAE en compagnie de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique du Canada pour les régions du Québec (DEC), et de madame Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associée des Finances, ont pris part au dévoilement d'annonces en lien avec le Fonds d'aide au tourisme (FAT) incluant le bilan du Projet d'aide aux petites entreprises touristiques soutenu par DEC dans le cadre du FAT.

PHOTO Pascal Ratthe, Collaboration Spéciale - Quebec, Quebec Ouverture du restaurant Sagamite Wendake, Quebec Le portrait du proprio Steeve Gros-Louis - / Wednesday/ 28/ June/ 2023 - # P-INS-2023-06-14-35783 (Groupe CNW/Réseau des SADC et CAE)

Une aide qui a voyagé!

Au total, 1 040 entreprises touristiques des milieux ruraux et urbains de toutes les régions du Québec ont pu bénéficier de contributions non remboursables pour bonifier leurs installations et adapter ou développer leurs produits et leurs services aux besoins de la clientèle. L'appui aux petites entreprises était fait en concertation et en complémentarité avec les partenaires du secteur sur le terrain. Dans le cadre du Projet, sur les 1 040 entreprises aidées, 279 petites entreprises touristiques détenues ou dirigées par des femmes et 44 petites entreprises touristiques détenues ou dirigées par des membres des Premières Nations ont été soutenues.

Prêts pour la saison touristique!

Toutes les régions et tous les secteurs de l'industrie touristique ont reçu un coup de pouce pour réaliser un ou des projets avant la saison touristique : les secteurs de la restauration, de l'hébergement, des arts et des loisirs ou encore de transport touristique et autres ont notamment bénéficié d'une contribution. Au nombre des projets soutenus, il y a, par exemple, des projets d'installation de supports à vélo dans un café longeant une piste cyclable touristique, l'augmentation de places dans une cabane à sucre, l'ajout de panneaux d'identification dans une ferme brassicole, la bonification d'un parcours patrimonial religieux aux abords du fleuve et plus d'un millier d'autres projets qui donnent encore plus d'outils aux entrepreneurs touristiques pour attirer les visiteurs chez eux!

Une livraison rapide et efficace

Le projet d'aide a été livré sur l'ensemble du territoire québécois grâce à l'union des forces de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et du Réseau des SADC et CAE. Il s'agissait d'une deuxième collaboration d'envergure pour les deux réseaux qui ont déjà travaillé ensemble sur le Programme canadien d'adoption du numérique.

« Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organismes du secteur du tourisme pour assurer leur relance. Grâce au soutien de DEC, ce sont 1 040 petites entreprises de partout au Québec qui ont pu bénéficier d'une aide financière. Les investissements ont été réalisés dans un court laps de temps, soit au cours du premier trimestre de l'année, afin que les entrepreneurs puissent profiter pleinement de la saison touristique à venir. Chaque dollar investi créera des retombées de plus du double » explique l'honorable Pascale St-Onge.

« Grâce à leur agilité et à leur connaissance fine du terrain, les SADC et CAE ont identifié rapidement, en collaboration avec les acteurs touristiques de leur milieu, divers types d'entreprises dans les régions du Québec. La diversité des 665 entreprises touristiques aidées par notre réseau est fidèle au portrait de l'écosystème touristique régional. Nous sommes fiers d'avoir participé à la relance de ce secteur dont la vitalité est clé dans le développement économique de nos régions », ajoute le directeur général du Réseau des SADC et CAE, M. Pascal Harvey.

« L'administration de ce type de Projet correspond pleinement à la mission de développement économique de la FCCQ et de ses chambres de commerce affiliées. En plus des retombées directes et indirectes dont bénéficieront toutes les régions, ce sont plusieurs milliers d'emplois qui sont préservés et les projets soutenus en créeront plusieurs centaines d'autres assurant la vitalité du secteur pour les saisons à venir. Les Chambres ont effectué un travail de démarchage extraordinaire pour faire connaitre le Projet en milieux urbains et soutenir les entrepreneurs. Nous sommes honorés d'avoir pu participer, avec le réseau des SADC-CAE, à la livraison d'un Projet aussi porteur », explique Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Grâce à son vaste réseau de près de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos du Réseau des SADC et CAE

Les SADC et CAE sont des organismes à but non lucratif qui travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique des régions du Québec. Le Réseau regroupe 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et 10 CAE (Centres d'aide aux entreprises). Ils comptent plus de 400 professionnels et 600 bénévoles qui soutiennent des projets et des entreprises innovantes pour des collectivités prospères. Chaque année, ils aident et financent plus de 10 000 entreprises et plus de 1 500 projets locaux.

