MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Les quatre grands syndicats qui représentent plus de 15 500 membres du personnel au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal dressent un tableau plus qu'inquiétant des compressions de personnel en cours au sein de l'institution. En ce moment même, une deuxième grande vague entre en application. Elle fait suite à la première vague qui a découlé du plan de redressement budgétaire annoncé en novembre dernier. Dans les deux cas, il s'agit d'un ensemble de mesures comme la limitation des heures supplémentaires, l'abolition de postes, l'annulation d'affichages de postes, le gel d'embauches à l'externe, l'annulation des surcroîts et des remplacements, ainsi que des fermetures complètes de cuisines nuisant aux services aux usagers.

Ces quatre syndicats dressent un bilan sombre de la première vague, lancent un avertissement quant aux conséquences de la deuxième qui commence et proposent des solutions.

« Toutes ces compressions, d'une vague à l'autre, détériorent nettement les soins et services à la population de l'ouest de l'île. On parle de moins d'entretien ménager qui résulte en moins d'asepsie; de listes d'attente en chirurgie qui s'allongent; de soins d'hygiène des patients réduits; bref, de manque de personnel qui signifie des soins réduits », d'illustrer Maxime Bernard, président de la section locale 2881 du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente environ 5000 membres de la catégorie 2 au CIUSSS-ODIM.

« Nous craignons de voir dans les prochains mois un retour du cercle vicieux observé durant la pandémie : charge de travail excessive, épuisement, absences invalidité, manque de personnel. Comment peut-on penser que toutes ces compressions n'auront pas d'impact sur la qualité et la sécurité des soins? Est-ce qu'une planification exhaustive de la main-d'oeuvre a été faite? La saison estivale risque d'être particulièrement difficile », selon Maxence Corriveau, président du Syndicat des professionnelles en soins de santé de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal qui représente plus de 3300 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes et est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ.

« Depuis le début des compressions budgétaires, le climat de travail s'est détérioré gravement. Le CIUSSS élimine des postes partout dans la catégorie 4 : 34 postes dans le domaine de la santé et 61 postes en services sociaux ont été abolis. C'est terrible tant pour l'attraction que pour la rétention du personnel : les gens sont à bout de souffle! On a vu les plaintes se multiplier : l'employeur coupe sans discernement et ne se soucie aucunement des conséquences au niveau humain, tant pour nos membres que la clientèle qui mérite d'avoir les meilleurs soins possibles », d'expliquer Alexandra Boisrond, présidente de l'APTS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, qui représente plus de 2500 membres de la catégorie 4 au CIUSSS-ODIM.

« Chez le personnel administratif, nous frôlons en permanence le bris de service. Avec la deuxième vague de coupures, les vacances à nos portes, le non-remplacement en temps supplémentaire, nous pouvons même craindre des fermetures de services. Nous suggérons donc de prévoir des surcroîts de personnel en vue des journées problématiques. Nous proposons aussi de rééquilibrer les horaires pour que les quotas soient suffisants ou presque chaque jour », de conclure Sophie Létourneau, présidente du syndicat local du SQEES-FTQ, qui représente environ 1900 membres de la catégorie 3 au CIUSSS-ODIM.

