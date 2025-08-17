MANIFESTATION DEVANT LE SIÈGE SOCIAL D'AIR CANADA : VAGUE D'APPUI POUR LES AGENTS DE BORD

MONTRÉAL, le 17 août 2025 /CNW/ - Des centaines de personnes ont manifesté en solidarité avec les agent(e)s de bord d'Air Canada devant le siège social de la compagnie dimanche matin à Montréal. Cette mobilisation, organisée par la composante d'Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec), visait à envoyer un message clair : si les agent(e)s de bord décident de poursuivre la grève, c'est tout un mouvement qui sera là pour les appuyer.

L'appui de la population au combat des agent(e)s de bord d'Air Canada est indéniable. Un sondage de la firme Abacus, réalisé dans les derniers jours, révèle que seulement 12% du grand public est sympathique à la compagnie dans son bras de fer avec à ses employés, alors qu'une majorité de la population se range du côté des travailleuses et des travailleurs. Près de 9 Canadiens sur 10 veulent mettre fin au travail non payé et estiment que les agent(e)s de bord doivent être rémunérés pour l'ensemble de leurs tâches.

« Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la population est largement du côté des agents de bord, pas de la direction d'Air Canada. Le gouvernement fédéral a choisi de récompenser les tactiques de mauvaise foi d'Air Canada plutôt que de défendre les droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs. En imposant l'arbitrage forcé, Ottawa enlève aux agents de bord leur droit démocratique de négocier librement leurs conditions de travail avec leur employeur. C'est un dangereux précédent pour les droits de l'ensemble du mouvement syndical au Canada. », a affirmé Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Indignés par cette attaque du gouvernement fédéral envers le droit de négocier, de nombreux syndicats représentant des travailleurs d'autres corps de métiers étaient présent dimanche matin en solidarité pour appuyer les agent(e)s de bord. Le SCFP contestera d'ailleurs cette décision manifestement inconstitutionnelle.

Pour Julie Potvin, vice-présidente du syndicat des agents de bord d'Air Canada à Montréal, la réalité quotidienne du personnel de cabine ne peut plus être ignorée : « Chaque jour, nous travaillons des heures sans être payés : embarquement, débarquement, retards, vérifications de sécurité. Nous sommes des professionnels sur qui le public compte en cas d'urgence. Personne ne demanderait à un pompier ou à un paramédic de travailler gratuitement ; pourquoi serait-ce acceptable pour nous ? »

Rappelons qu'Air Canada a engrangé des profits de plusieurs milliards au cours des deux dernières années. La rémunération totale du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, atteint un sommet de plus de 12,4 millions de dollars. Rien ne justifie les salaires de pauvreté imposés à son personnel de cabine. Le SCFP-Québec poursuivra sa mobilisation jusqu'à l'obtention d'une convention collective qui reconnaîtra enfin la valeur réelle du travail des agent(e)s de bord.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 2600 membres dans le secteur du transport aérien au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

